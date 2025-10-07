Σοκ έχει προκαλέσει στη Μαδρίτη η κατάρρευση κτηρίου κοντά στην περιοχή Ópera, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης.

Στο σημείο επιχειρούν 11 μονάδες της Πυροσβεστικής, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει πλήρως την περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτίριο βρισκόταν υπό ανακαίνιση και ήταν εγκαταλελειμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Μαρτυρίες κατοίκων

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού. Υπεύθυνη καταστήματος κοντά στο σημείο της τραγωδίας δήλωσε στην εφημερίδα:

«Κατέρρευσε ολόκληρο το κτίριο. Ο δρόμος είναι γεμάτος ασθενοφόρα και αστυνομικούς, και δεν μας επιτρέπουν να πλησιάσουμε».

Άλλη κάτοικος ανέφερε πως ένιωσε ισχυρό κραδασμό πριν δει «ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να καλύπτει τα πάντα». Όπως είπε, το κτίριο «ήταν παλιό και σε έργα» και είχε ενημερωθεί ότι επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο.

Η El País σημειώνει ότι τουλάχιστον έξι όροφοι του κτιρίου κατέρρευσαν.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν να διασφαλίσουν τη στατικότητα των γύρω κτιρίων.

Οι αρχές έχουν απομακρύνει όλους τους κατοίκους της περιοχής για προληπτικούς λόγους, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την οδό Hileras.

Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

iefimerida.gr