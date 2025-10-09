Και ενώ ο πλανήτης αναμένει θετικά νέα από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ για εκεχειρία στη Γάζα, ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν πριν από λίγο έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας της Χαμάς, αναφέρουν ότι από το ισραηλινό πλήγμα στη γειτονιά Σάμπρα της Γάζας έχουν παγιδευτεί περίπου 40 άτομα κάτω από ερείπια.

#NOW Palestinian media reports that an Israeli strike in Gaza City's Sabra neighborhood has trapped around 40 people under rubble. 4 reportedly dead.



The IDF has not yet commented. pic.twitter.com/EZgXgg7GjR October 9, 2025

Η πολιτική άμυνα λέει ότι οι σοροί τεσσάρων ανθρώπων ανακτήθηκαν από το κτίριο που στοχεύτηκε, «και περισσότεροι από 40 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια». Οι IDF δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την είδηση.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς έχει ήδη ανακοινώσει το τέλος του πολέμου και την συμφωνία της σε εκεχειρία.

ΚΥΠΕ, skai.gr