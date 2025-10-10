Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα ώρα Κύπρου (09:43 τοπική ώρα) στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των νότιων Φιλιππίνων. Ως αποτέλεσμα, εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην ίδια τη νησιωτική χώρα και σε γειτονικά κράτη κι εκκλήσεις στον πληθυσμό να απομακρυνθεί από τις ακτές και να πάει σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

A magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Manay, Davao Oriental at 9:43 AM on October 10, 2025, according to PHIVOLCS.

Το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο Phivolcs προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος για μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση, περίπου 20 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Ανατολική Νταβάο, στην περιφέρεια του μεγάλου νησιού Μιντανάο.

Αναθεώρησε ελαφρά προς το καλύτερο την εκτίμησή της για το μέγεθος του σεισμού (αρχικά έκανε λόγο για δόνηση 7,6 βαθμών), ενώ υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν συγκριτικά μικρό, 20 χιλιόμετρα.

❗️⚠️🇵🇭 – A 7.6-magnitude earthquake struck offshore in the southern Philippines on October 10, 2025, at a depth of 10 km (6 miles) off Manay town in Davao Oriental province, Mindanao region.



Πολλαπλοί μετασεισμοί – μέχρι στιγμής ένας μεγέθους 5,9 και ένας 6,0 Ρίχτερ – έχουν πλήξει την ίδια περιοχή την τελευταία μισή ώρα.

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) προειδοποίησε πως είναι πιθανόν να χτυπηθούν από κύματα 1 – 3 μέτρων παράκτιες περιοχές σε απόσταση ως και 300 χιλιομέτρα από το επίκεντρο της δόνησης.

Εκκενώνονται παράκτιες περιοχές

Ο πρόεδρος της χώρας Μάρκος Τζούνιορ διέταξε να εκκενωθούν αμέσως παράκτιες περιοχές.

6. A 7.6M earthquake struck near Davao City, Philippines, triggering tsunami warnings and mass evacuations. #lindol #sismo_deprem_gempa



Σε επίσημη δήλωσή του, ο πρόεδρος τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση στο πεδίο και ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται να επέμβουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», υπογράμμισε ο Μάρκος.

🚨🇵🇭 PATIENTS AND STAFF EVACUATE HOSPITAL AFTER 7.6 QUAKE IN DAVAO PHILIPPINES



Patients and medical staff were seen evacuating the Davao Regional Medical Center in Tagum City after a powerful magnitude 7.6 earthquake struck the southern Philippines.



Ζημιές σε κτίρια

Στην νότια επαρχία Davao Oriental των Φιλιππίνων, ο κυβερνήτης δήλωσε ότι οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν και τα κτίρια υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό.

«Αναφέρθηκαν ζημιές σε ορισμένα κτίρια», δήλωσε ο κυβερνήτης Edwin Jubahib στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό DZMM, σύμφωνα με το Reuters. «Ήταν πολύ ισχυρός».

Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες 11 ημέρες έπειτα από εκείνον που άφησε πίσω 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς στην κεντρική νήσο Τσεμπού.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη. Στη χώρα καταγράφονται πάνω από 800 ισχυροί σεισμοί σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο.

Μικρό τσουνάμι στην Ινδονησία

Τσουνάμι ύψους έως 17 εκατοστών καταγράφηκαν στην Ινδονησία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του κέντρου σεισμών και τσουνάμι της χώρας.

«Τα ονομάζουμε μικρά τσουνάμι», είπε, αναφερόμενος σε κύματα που φτάνουν τα 0,5 μέτρα.

Με βάση τα στοιχεία της σεισμολογικής υπηρεσίας της Ινδονησίας, καταγράφηκαν κύματα τσουνάμι ύψους από 3,5 cm έως 17 cm στα νησιά Talaud, στο Βόρειο Σουλαουέσι.

