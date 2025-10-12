Έντονη ανησυχία εξέφρασε το Κρεμλίνο για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ, μετά τη συζήτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε το θέμα «εξαιρετικά ανησυχητικό» και προειδοποίησε για «μια πραγματικά πολύ δραματική στιγμή κλιμάκωσης». Όπως δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση, η Μόσχα θεωρεί ότι μια τέτοια απόφαση θα επιδείνωνε επικίνδυνα τις εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

«Το θέμα των Τόμαχοκ προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Οι εντάσεις αυξάνονται από όλες τις πλευρές», ανέφερε ο Πεσκόφ, τονίζοντας ότι η Ρωσία θα πρέπει να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι ορισμένες εκδοχές των πυραύλων μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Φανταστείτε έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς να εκτοξεύεται και να βρίσκεται στον αέρα, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να είναι πυρηνικός. Τι θα έπρεπε να σκεφτεί ή να πράξει η Ρωσία;», διερωτήθηκε ο Πεσκόφ, καλώντας τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες της Δύσης να αναλογιστούν τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης.

Οι πύραυλοι Τόμαχοκ, αμερικανικής κατασκευής, έχουν βεληνεκές έως 2.500 χιλιόμετρα, γεγονός που θα έδινε στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει πλήγματα βαθιά εντός ρωσικού εδάφους, ακόμη και εναντίον της Μόσχας.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η προμήθεια στην Ουκρανία όπλων μεγάλης εμβέλειας από τη Δύση συνιστά παράγοντα άμεσης εμπλοκής των χωρών του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση.