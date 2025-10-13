Είκοσι μέλη της συμμορίας Barrio 18, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δραπέτευσαν από φυλακή της Γουατεμάλας, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας, Λουδίν Γκοδίνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «εξακριβώθηκε ότι 20 κρατούμενοι διέφυγαν από τους ελέγχους ασφαλείας». Ο Γκοδίνες αποκάλυψε πως ήδη από την Παρασκευή υπήρχε προειδοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών για πιθανή απόδραση μελών της Barrio 18.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για ενδεχόμενη εμπλοκή ή διαφθορά δημοσίων λειτουργών που μπορεί να συνέβαλαν στη διαφυγή των κρατουμένων.

Η Barrio 18 και η αντίπαλη συμμορία Mara Salvatrucha, τις οποίες η Ουάσιγκτον έχει επίσης χαρακτηρίσει τρομοκρατικές οργανώσεις, διεκδικούν τον έλεγχο περιοχών της Γουατεμάλας. Οι συμμορίες αυτές εμπλέκονται σε εκβιασμούς εμπόρων, μεταφορέων και πολιτών, με θανατηφόρες συνέπειες για όσους αρνούνται να πληρώσουν.

Η χώρα μετρά περίπου 12.000 μέλη ή συνεργάτες συμμοριών και 3.000 εγκλείστους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η απόδραση σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά την παρουσίαση από την κυβέρνηση του προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο σχεδίου νόμου κατά των συμμοριών, που προβλέπει αυστηρότερες ποινές και την κατασκευή φυλακής υψίστης ασφαλείας, εν μέσω αύξησης των ανθρωποκτονιών.

Ο δείκτης φόνων στη Γουατεμάλα αυξήθηκε από 16,1 ανά 100.000 κατοίκους το 2024 σε 17,65 το 2025, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Οικονομικών Ερευνών.

Το σχέδιο του προέδρου Αρέβαλο περιλαμβάνει επίσης μεταρρύθμιση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, νέο νόμο κατά του οργανωμένου εγκλήματος και την ανέγερση φυλακής με βιομετρικούς ελέγχους, διπλά κελιά και νοσοκομειακή υποδομή, ώστε να αποφεύγονται μεταγωγές κρατουμένων.

Παρόμοια μέτρα έχουν λάβει και άλλες χώρες της περιοχής, όπως το Ελ Σαλβαδόρ, η Κόστα Ρίκα και ο Ισημερινός, όπου οι κυβερνήσεις προχωρούν στην ανέγερση φυλακών υψίστης ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών και του οργανωμένου εγκλήματος.

απε-μπε