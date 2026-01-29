Επίθεση από συμμορία που έκανε χρήση εκτοξευτή ρουκετών RPG δέχθηκε δήμαρχος στις Φιλιππίνες.

Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει ένα γκρι αυτοκίνητο να σταματά απέναντι από το βενζινάδικο όπου είχε σταθμεύσει, το πρωί της 25ης Ιανουαρίου, το μαύρο SUV στο οποίο επέβαινε ο Ακμάντ Αμπατουάν. Στα πλάνα διακρίνεται ένας άνδρας να κατεβαίνει από το όχημα και να εκτοξεύει ρουκέτα, ενώ δεύτερος δράστης ανοίγει πυρ.

Σε άλλο υλικό φαίνεται το όχημα του δημάρχου να πλήττεται από την επίθεση, χωρίς ωστόσο να υποστεί σοβαρές ζημιές, χάρη στη θωράκιση που διέθετε.

#BREAKING | 🇵🇭 — Philippine Mayor Survives RPG Ambush



Shariff Aguak Mayor Akmad Ampatuan escaped unharmed after gunmen ambushed his convoy in Maguindanao del Sur, Philippines, on January 25, 2026.



Attackers fired a rocket-propelled grenade (RPG) that struck his armored Toyota… pic.twitter.com/odfT6N9l3f — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) January 26, 2026

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο από τα μέλη της ασφάλειας του δημάρχου τραυματίστηκαν, ενώ τρεις από τους δράστες σκοτώθηκαν λίγο αργότερα σε επιχείρηση του στρατού και της αστυνομίας.

«Δεν πίστευα ότι θα χρησιμοποιούσαν τόσο μεγάλο όπλο. Ένα RPG δεν είναι κάτι που χρησιμοποιεί ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Αυτό ήταν επαγγελματικό» δήλωσε ο Αμπατουάν που ζήτησε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για το πρόσωπό του.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων δήλωσε ότι αυτή ήταν η τέταρτη επίθεση εναντίον του Αμπατουάν, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα από το 2022.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, επικεφαλής της ομάδας που έκανε την επίθεση ήταν ένας άνδρα γνωστός ως «Ραπραπ» και συνεργοί του ήταν ο θείος, ο ξάδελφος και ο αδελφός του — ο τελευταίος, μάλιστα, κατάφερε να διαφύγει και παραμένει ασύλληπτος.

