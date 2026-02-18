Με βαριά οπλισμένες δυνάμεις και τη συνδρομή τεθωρακισμένων οχημάτων, στρατός και αστυνομία στη Γουατεμάλα ξεκίνησαν χθες Τρίτη εκτεταμένες περιπολίες στην πρωτεύουσα, στον απόηχο των πρόσφατων εξεγέρσεων σε φυλακές και της δολοφονίας 11 αστυνομικών στα μέσα Ιανουαρίου, αποδίδοντας την ευθύνη σε ισχυρές εγκληματικές συμμορίες.

«Κατάσταση πολιορκίας», σε ισχύ από τη 18η Ιανουαρίου, ανανεώθηκε προχθές Δευτέρα με απόφαση του προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο· επιτρέπει ιδίως συλλήψεις χωρίς δικαστικά εντάλματα. Συνοδεύεται πλέον από την κήρυξη «κατάστασης πρόληψης» για δυο εβδομάδες, που επιτρέπει κοινές επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας στην πρωτεύουσα και παρακείμενους δήμους.

Hoy estamos en uno de los barrios que por décadas ha sido utilizado para albergar a quienes siembran el terror y el miedo en nuestra sociedad. Y estamos aquí para dar inicio al Plan Centinela Metropolitano.



Estamos recuperando las cárceles, las calles, los barrios. Estamos… pic.twitter.com/J8Hb0KXvyZ February 17, 2026

Το σχέδιο, που οι αρχές βάφτισαν «Plan Centinela Metropolitano» («φρούρησης της μητροπολιτικής περιοχής», σε ελεύθερη απόδοση) τέθηκε σε εφαρμογή χθες σε λαϊκές γειτονιές στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της Γουατεμάλας. Στους τομείς αυτούς «βρίσκουν καταφύγιο για δεκαετίες αυτοί που σπέρνουν τον τρόμο και τον φόβο» στη χώρα, δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Αρέβαλο κατά την έναρξη του εγχειρήματος.

«Θα επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις», με νέα «προσέγγιση», που θα είναι επικεντρωμένη σε συγκεκριμένες «περιοχές» του νομού της πρωτεύουσας, εξήγησε απευθυνόμενος σε παραταγμένα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

🚓🪖La PNC y el Ejército desarrollan operativos en la zona 18 como parte del "Plan Centinela Metropolitano". Buscan evitar robos violentos, homicidios y narco menudeo, entre otros delitos. #Operativo #Seguridad #Ejército #PNC pic.twitter.com/O638rxFt4L — Canal Antigua (@CanalAntigua) February 17, 2026

Ο υπουργός Άμυνας Χένρι Σάενς προανήγγειλε «επιχειρήσεις με μεγάλο αντίκτυπο» σε τοποθεσίες όπου η «εγκληματικότητα» είναι πιο αισθητή εξαιτίας της δράσης των συμμοριών Barrio 18 και Mara Salvatrucha (MS-13), τις οποίες έχουν ανακηρύξει «τρομοκρατικές» οργανώσεις οι αρχές των ΗΠΑ και της Γουατεμάλας.

Σύμφωνα με τον Αρέβαλο, η κατάσταση πολιορκίας που κήρυξε στα μέσα Ιανουαρίου έδωσε τη δυνατότητα στον στρατό και στην αστυνομία να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της βίας, να διακόψουν τη λειτουργία «συστημάτων επικοινωνίας στο εσωτερικό των φυλακών» και να «εξαρθρώσουν» τον συντονισμό εγκλείστων κακοποιών και συνεργών τους που κυκλοφορούν ελεύθεροι.

El Plan Centinela Metropolitano se suma a las acciones de seguridad que se impulsan en el país, para garantizar el resguardo de la población. 🫡 pic.twitter.com/YJKphva7iC February 17, 2026

Συμμορίες επιδιδόμενες ιδίως σε διακίνηση ναρκωτικών διεκδικούν τον έλεγχο περιοχών της Γουατεμάλας, όπου αποσπούν με εκβιάσεις χρήματα από εμπόρους, μεταφορείς, απλούς πολίτες. Όποιος αρνείται να πληρώσει δολοφονείται.

Ένδεκα αστυνομικοί δολοφονήθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου σε αντίποινα για την ανάκτηση του ελέγχου σε τρεις φυλακές όπου κρατούμενοι είχαν στασιάσει και πάρει δεκάδες ομήρους, εξωθώντας τον πρόεδρο Αρέβαλο να κηρύξει κατάσταση πολιορκίας.

