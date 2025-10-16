Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, που συνδέει την Αίγυπτο με τη Λωρίδα της Γάζας, ενδέχεται να ανοίξει εκ νέου την Κυριακή, σύμφωνα με δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. Ο Σάαρ έκανε τη σχετική δήλωση την Πέμπτη από τη Νάπολη της Ιταλίας, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους ή τον μηχανισμό επαναλειτουργίας της διάβασης.

«Κάνουμε όλες τις προετοιμασίες και τις συμφωνίες για αυτό. Ελπίζω ότι θα είναι ανοιχτή, με τον τρόπο που θα μπορέσει να ανοίξει» είπε ο Σάαρ στο περιθώριο της MED Dialogues που φιλοξενείται στη Νάπολη.

Οι ισραηλινές Αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας της διάβασης θα γίνει γνωστή «σε μεταγενέστερο χρόνο».

Ο ΟΗΕ και μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ζητούν να ανοίξει η Ράφα καθώς η Λωρίδα της Γάζας βιώνει μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου προβλέπει το άνοιγμα της διάβασης μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Ωστόσο η Χαμάς, μολονότι απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 εν ζωή ομήρους, δεν παρέδωσε στο Ισραήλ όλους τους νεκρούς που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

