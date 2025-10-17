Στο εδώλιο η 27χρονη Αλγερινή που φέρεται να κακοποίησε και να σκότωσε μια 12χρονη στη Γαλλία, με τη δίκη να ξεκινάει.

🇫🇷🔴 Many know the story of the 12-year-old French girl, Lola, who was raped and killed on this day in 2022.



Many have no idea that Lola's father, Johan Daviet, also died two years later as he descended into a pit of grief.



On Oct. 14, Lola's parents grew worried when she did… pic.twitter.com/DtI4pCvxpB October 14, 2025

Η γυναίκα που φέρεται να κακοποίησε και να βασάνισε ένα 12χρονο κορίτσι το 2022 πριν το αφήσει να πεθάνει θα δικαστεί για φόνο σήμερα Παρασκευή, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία και έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση.

Le procès pour le meurtre de Lola, survenu en octobre 2022, s'ouvre aux assises. L'accusée, Dahbia B., encourt la perpétuité incompressible pour meurtre de mineur précédé de viol et d’actes de torture et de barbarie.



➡️ https://t.co/JwaquXjBba

Par @NicolasBastuck pic.twitter.com/9ahJDXf9XD — Le Point (@LePoint) October 17, 2025

Το έγκλημα που συγκλόνισε την Γαλλία

Η υπόθεση της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, που δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο πριν από τρία χρόνια, επιστρέφει στη δημοσιότητα καθώς ξεκινά σήμερα στη Γαλλία η δίκη της 27χρονης Νταμπιά Μπενκιρέντ. Η γυναίκα κατηγορείται για δολοφονία ανηλίκου, βιασμό, βασανιστήρια και πράξεις βαρβαρότητας, κατηγορίες που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η Λόλα, κόρη θυρωρών σε πολυκατοικία του 19ου διαμερίσματος του Παρισιού, εξαφανίστηκε το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου 2022, λίγα λεπτά μετά την επιστροφή της από το σχολείο. Το σώμα της βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα μέσα σε μια βαλίτσα, εγκαταλελειμμένο στον δρόμο κοντά στο σπίτι της. Η αστυνομία εντόπισε γρήγορα την ύποπτη, Νταμπιά Μπενκιρέντ, άστεγη και άνεργη γυναίκα αλγερινής καταγωγής που διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα της αδελφής της στο ίδιο κτίριο.

Ouverture du procès de Dahbia B., accusée du meurtre de #Lola : la famille et les proches de la victime se présentent au tribunal vêtus de t-shirts blancs portant le portrait de la jeune fille. @CLPRESSFR https://t.co/3hmvUjfVxv pic.twitter.com/q6GKhtE0MS — Clément Lanot (@ClementLanot) October 17, 2025

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη Μπενκιρέντ να συναντά τη Λόλα μπροστά από την πολυκατοικία. Οι πρώτες αναφορές της ήταν συγκεχυμένες και αντιφατικές, ενώ οι ψυχιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν κατέληξαν ότι είναι ικανή να δικαστεί. Από τότε παραμένει προφυλακισμένη στις φυλακές Fresnes, νότια του Παρισιού.

Η δολοφονία που οδήγησε σε πολιτική αντιπαράθεση

Η φρικτή δολοφονία προκάλεσε τεράστια συγκίνηση και οργή στη γαλλική κοινωνία, αλλά και πολιτική σύγκρουση. Σύμφωνα με την Guardian η γαλλική ακροδεξιά, με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν, επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το γεγονός για να στηλιτεύσει την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό, αφού η κατηγορούμενη βρισκόταν παράνομα στη χώρα και είχε λάβει εντολή απέλασης δύο μήνες πριν το έγκλημα. Αντίθετα, μέλη της κυβέρνησης και του πολιτικού κέντρου κατηγόρησαν την αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιεί τον θάνατο ενός παιδιού για μικροπολιτικά οφέλη.

🔴 « Pour Lola, ni oubli, ni pardon ! »



Bravo aux militants de @Reconquete_off, de @GenZemmour et de la @CocardeEtud qui ont déployé une banderole avant le début du procès de Dahbia Benkired, meurtrière Algérienne sous OQTF de Lola, devant la Cour d’Assises de Paris. pic.twitter.com/KroI5tLePC — Ilan Lecat (@ilanlct_) October 17, 2025

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει μία εβδομάδα, διεξάγεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με έντονη δημοσιότητα. Οι συνήγοροι της οικογένειας της Λόλα ζητούν δικαιοσύνη, ενώ η υπεράσπιση της Μπενκιρέντ θα επιχειρήσει να αναδείξει την ψυχική της κατάσταση τη στιγμή του εγκλήματος.

iefimerida.gr