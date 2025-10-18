Ο Ίσακ Άντιτς, ο άνθρωπος που ίδρυσε τη Mango, ήταν ο πιο ήσυχος δισεκατομμυριούχος της Ισπανίας, ο οποίος προτιμούσε να εκφράζεται μέσα από υφάσματα και βιτρίνες, δίνοντας στη μεσογειακή μόδα τη φινέτσα της παγκόσμιας σκηνής.

Πέθανε πριν από δέκα μήνες σε ένα βουνό της Καταλονίας. Η είδηση τότε είχε παρουσιαστεί ως τραγικό ατύχημα. Ένας 71χρονος που έχασε το βήμα του σ’ ένα μονοπάτι του Montserrat.

Τώρα, η ίδια ιστορία διαβάζεται αλλιώς. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας και το όνομα του γιου του, Τζόναθαν, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Αλλά για όσους τον γνώριζαν, ο Ίσακ Άντιτς δεν μπορεί να συνοψιστεί σε μια αστυνομική υπόθεση. Ήταν ένας άνθρωπος που έζησε χαμηλόφωνα και άφησε πίσω του έναν κόσμο από ράφια, γραμμές και υφές, μια αυτοκρατορία της απλότητας.

Από την Κωνσταντινούπολη στην Καταλονία

Γεννημένος το 1953 στην Κωνσταντινούπολη, από σεφαραδίτικη εβραϊκή οικογένεια (η ονομασία «Σεφεράδ» αποτελεί την παλιά βιβλική ονομασία της εβραϊκής γλώσσας για την Ισπανία) με ρίζες στη Θεσσαλονίκη, ο Άντιτς μεγάλωσε ανάμεσα σε ρολά υφασμάτων και φωνές της αγοράς.

Στη δεκαετία του ’60 η οικογένεια μετακόμισε στην Καταλονία, αναζητώντας σταθερότητα και μια νέα αρχή. Ο μικρός Ίσακ δεν μιλούσε καλά τα ισπανικά, αλλά καταλάβαινε κάτι βαθύτερο, τη γλώσσα του εμπορίου και της αισθητικής.

Ξεκίνησε πουλώντας πουκάμισα στους δρόμους της Βαρκελώνης. Εκεί έμαθε πώς ντύνονται οι άνθρωποι όταν δουλεύουν, πώς περπατούν όταν αγαπούν, πώς κοιτάζουν όταν φορούν κάτι που τους ταιριάζει.

Αυτή η παρατήρηση έγινε το DNA της Mango, που ίδρυσε το 1984 με τον αδελφό του Ναχμάν. Η βαθύτερη επιθυμία του ήταν ότι ήθελε να εκφράσει μια μεσογειακή ταυτότητα, δηλαδή καθαρές γραμμές, σιγουριά χωρίς επίδειξη.

Η Mango μεγάλωσε γρήγορα, από μια μικρή μπουτίκ στη Βαρκελώνη σε παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερα από 2.500 καταστήματα σε 110 χώρες.

Αλλά ο ίδιος ο Άντιτς παρέμεινε αθέατος. Δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν εμφανιζόταν στα φεστιβάλ μόδας, δεν άφηνε φωτογράφους να μπουν στο γραφείο του.

Όσοι δούλεψαν μαζί του λένε πως προτιμούσε να μπαίνει στα καταστήματα αθόρυβα, να πιάνει το ύφασμα στα χέρια, να ρωτά έναν υπάλληλο αν το ράφι δείχνει «καθαρό».

Ήταν εμμονικός με τη λεπτομέρεια αλλά όχι με την πολυτέλεια.

Στα μάτια των Ισπανών, ήταν το αντίπαλο δέος του Αμανθιο Ορτέγκα, ιδρυτή της Zara.

Στο Forbes, η περιουσία του εκτιμήθηκε στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος, όμως, ζούσε μακριά από τις βιτρίνες της επιτυχίας, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στη Βαρκελώνη και το σπίτι του στην εξοχή.

Η 14η Δεκεμβρίου 2024 ξεκίνησε ήσυχα. Ο Ίσακ και ο γιος του, Τζόναθαν, βγήκαν για μια πεζοπορία στο Collbató, στους πρόποδες του Montserrat.

Ήταν μια διαδρομή που ήξεραν και οι δύο. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωινό.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ιδρυτής της Mango βρέθηκε νεκρός, αφού είχε πέσει σε γκρεμό ύψους εκατό μέτρων. Ο γιος του κάλεσε τις αρχές. Οι πρώτες αναφορές μιλούσαν για «τραγικό ατύχημα».

Η αστυνομία συνέλεξε μαρτυρίες, ανάμεσά τους και εκείνη της συντρόφου του Άντιτς, Εστεφανίας Κνουτ, γνωστής γκολφέρ. Κανένα στοιχείο δεν φαινόταν να δείχνει εγκληματική ενέργεια.

Όμως κάτι δεν ταίριαζε.

Τους μήνες που ακολούθησαν, οι Mossos d’Esquadra συνέχισαν διακριτικά τις έρευνες. Οι καταθέσεις του Τζόναθαν φάνηκαν ασυνεπείς. Το κινητό τηλέφωνο του πατέρα αποκάλυψε αντιφάσεις στις διαδρομές.

Η αστυνομία δεν έβγαλε συμπέρασμα, αλλά η αμφιβολία είχε ήδη φωλιάσει.

Τον Οκτώβριο του 2025, η υπόθεση ξανανοίγει ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο Τζόναθαν Άντιτς, αντιπρόεδρος της Mango και μοναδικός συνοδός του πατέρα του εκείνη τη μέρα, τελεί υπό επίσημη έρευνα.

Η οικογένεια δηλώνει ότι πιστεύει ακράδαντα στην αθωότητά του και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Η δικαστής του Πρωτοδικείου Martorell τηρεί αυστηρό απόρρητο, καμία πληροφορία δε διαρρέει.

Η οικογένεια και η κληρονομιά

Μετά τον θάνατο του Άντιτς, η Mango μπήκε σε φάση ανασύνταξης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τόνι Ρουίθ ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου, ο πρώτος μη μέλος της οικογένειας που βρέθηκε στην κορυφή.

Ο Τζόναθαν ορίστηκε αντιπρόεδρος, ενώ οι αδελφές του, Τζούντιθ και Σάρα, ανέλαβαν ρόλους στη μητρική εταιρεία MNG.

Η οικογένεια έμεινε σιωπηλή. Ούτε συνεντεύξεις, ούτε δημόσιες εμφανίσεις, μόνο μια λιτή δήλωση πίστης στη δικαιοσύνη.

Αυτή η σιωπή μοιάζει σχεδόν με φόρο τιμής στον ίδιο τον Ίσακ. Γιατί κι εκείνος πίστευε ότι η δύναμη δεν χρειάζεται φωνή αλλά συνέπεια.

Ο άνθρωπος πίσω από τη μάρκα

Οι φίλοι του τον περιγράφουν ως άνθρωπο με βαθιά ταπεινότητα και σχεδόν μαθηματική σκέψη.

Ένας στενός συνεργάτης είχε πει κάποτε: «Ο Ίσακ μπορούσε να κοιτάξει μια βιτρίνα και να καταλάβει αν η εταιρεία πάει καλά».

Αγαπούσε τις καθαρές γραμμές, τις ουδέτερες αποχρώσεις και την ιδέα ότι η μόδα πρέπει να ανήκει στους ανθρώπους, όχι στους σχεδιαστές.

Η επιτυχία δεν τον μέθυσε ποτέ. Δεν έψαχνε φήμη, ούτε φωτογραφίες δίπλα σε μοντέλα. Ήταν περισσότερο τεχνίτης παρά σταρ.

Η Mango ήταν για εκείνον μια «οικογένεια ανθρώπων που εργάζονται με σεβασμό στη λεπτομέρεια».

Ίσως γι’ αυτό ο θάνατός του προκάλεσε τόσο βαθύ σοκ. Γιατί συνέβη μακριά από τα φώτα, όπως ζούσε πάντα, αλλά άφησε πίσω του ερωτήματα που δεν του ταίριαζαν.

Η υπόθεση παραμένει μυστική. Οι Mossos συνεχίζουν να αναλύουν δεδομένα, τηλεφωνικές συνομιλίες, γεωγραφικά ίχνη.

Δεν υπάρχει καμία απτή απόδειξη, μόνο ασυνέπειες, σιωπές και η σκιά ενός ονόματος που σημάδεψε τη σύγχρονη ισπανική επιχειρηματικότητα.

Στην Καταλονία, ο Ίσακ Άντιτς εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, ως ο άνθρωπος που έμαθε στην Ισπανία να πουλάει στυλ με ψυχή.

Η ιστορία του όμως έχει πλέον δύο όψεις. Του οραματιστή που ανέδειξε τη μεσογειακή απλότητα, και του πατέρα που χάθηκε σ’ ένα βουνό, αφήνοντας πίσω του ένα μυστήριο που κανείς δεν ξέρει αν θα λυθεί.

Κι ίσως, κάπου εκεί, ανάμεσα στο φως και τη σιωπή, να βρίσκεται και η αλήθεια του.

