Αβέβαιο παραμένει το μέλλον της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Οι επιδρομές σημειώθηκαν μετά από επιθέσεις ενόπλων κατά Ισραηλινών στρατιωτών, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση και υπονομεύει την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ισραηλινό μέσο, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στη Ράφα, όταν «ένοπλοι τρομοκράτες» επιτέθηκαν εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Σε απάντηση, ο IDF εξαπέλυσε στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές κατά θέσεων στη Ράφα.

Το περιστατικό φέρεται να αποτελεί τη νεότερη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς, η οποία, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στρατιωτικά παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός.

Μέχρι στιγμής, ο IDF δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για την επίθεση ή για την έκταση των επιχειρήσεων που ακολούθησαν. Ωστόσο, στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι η απάντηση ήταν «άμεση και στοχευμένη», με στόχο να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις στην περιοχή.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του IDF, αρκετοί ένοπλοι είχαν αναδυθεί από σήραγγα στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το γεγονός εκείνο είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία για πιθανή επανάληψη των εχθροπραξιών.

Η Χαμάς διέψευσε τις ΗΠΑ σχετικά με «παραβίαση της εκεχειρίας»

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ. Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

