Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια προάστια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός δήλωσε ότι βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και παρακολουθεί την κατάσταση, προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωση δείχνουν τρεις γερανούς να γκρεμίζονται από τον ανεμοστρόβιλο που χτύπησε τα προάστια του Παρισιού.

🌪️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

Tornado hits Ermont & Eaubonne, Val-d'Oise, France. 1 dead, multiple injured.



Heavy damage, 3 cranes down, many roofs blown off, trees uprooted.



Serious destruction in these municipalities. #tornade pic.twitter.com/8nRLUNBQDz — GeoTechWar (@geotechwar) October 20, 2025

🌪️ Une tornade a été signalée à Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Elle a fait des dégâts notables, arrachant plusieurs toitures. (© Florence Krupski) pic.twitter.com/zgw0pfpF8a October 20, 2025

NOW: Footage shows damaged vehicles on a roadway in Ermont, France after getting struck by tornado debris. #Ermont #ValdOisepic.twitter.com/3QxF1UN7sb October 20, 2025

‼️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸️ Vidéo des dégâts, particulièrement impressionnants, après le passage d'une #tornade dans plusieurs communes du Val-d'Oise, dont #Ermont. Plusieurs victimes ont été signalées. pic.twitter.com/li7SYIvxtL — Life Info (@life_Info__) October 20, 2025

