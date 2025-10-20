Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια προάστια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνέζ.
Ο υπουργός δήλωσε ότι βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και παρακολουθεί την κατάσταση, προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωση δείχνουν τρεις γερανούς να γκρεμίζονται από τον ανεμοστρόβιλο που χτύπησε τα προάστια του Παρισιού.