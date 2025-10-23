Σάλο στο NBA προκαλεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα παράνομου στοιχηματισμού στην ιστορία της λίγκας, καθώς πρώην και νυν παίκτες, προπονητές και άλλα στελέχη φέρονται να εμπλέκονται σε στημένα παιχνίδια. Ανάμεσά τους βρίσκεται και αγώνας των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ ήδη έχουν γίνει πολλαπλές συλλήψεις, μεταξύ των οποίων οι Τέρι Ροζίερ, Τσόνσι Μπίλαπς και Ντέιμον Τζόουνς.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως ο Τέρι Ροζίερ, εν ενεργεία παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και ο Τσόνσι Μπίλαπς, θρύλος των Ντιτρόιτ Πίστονς σαν παίκτης και νυν προπονητής στο Πόρτλαντ, εμπλέκονται σε ένα κύκλωμα με δύο διαφορετικές υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, μιλώντας σε ΜΜΕ δήλωσε ότι η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη μελών του ΝΒΑ και αρκετών εγκληματικών οργανώσεων.

Ο Πατέλ χαρακτήρισε την απάτη ως «αδιανόητη». Ανέφερε ότι η απάτη αφορούσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε παρανομίες που διήρκεσαν πολλά χρόνια.

Οπως είπε θα ανακοινωθούν «ιστορικές συλλήψεις σε μια εκτεταμένη εγκληματική επιχείρηση που περιλαμβάνει τόσο το ΝΒΑ όσο και τη Μαφία».

Ανέφερε ότι άτομα όπως οι Τσόνσι Μπίλαπς, Τέρι Ροζιέ και Ντέιμον Τζόουνς (επίσης πρώην παίκτης του NBA) έχουν τεθεί υπό κράτηση σήμερα.

NBA: Κατηγορητήριο για δύο υποθέσεις

«Πρόκειται για μια παράνομη επιχείρηση στοιχηματισμού και χειραγώγησης αθλητικών αποτελεσμάτων που διήρκεσε χρόνια. Το FBI ηγήθηκε ενός συντονισμένου κύματος συλλήψεων σε 11 πολιτείες για τη σύλληψη άνω των 30 ατόμων σήμερα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η υπόθεση συνεχίζεται.

Ο Πατέλ δήλωσε ότι οι έρευνες κάλυψαν διάφορους τομείς, όπως το ξέπλυμα χρήματος και την απάτη με κρυπτονομίσματα.

Ο Πατέλ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη λογοδοσία και ότι οι κατηγορούμενοι θα έχουν τη μέρα τους στο δικαστήριο, όπου θα παρουσιαστούν τα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζόζεφ Νοτσέλα, δήλωσε ότι όλοι οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Ωστόσο, τους προειδοποίησε: «Το σερί νικών σας τελείωσε. Η τύχη σας τελείωσε»

Στημένοι αγώνες σε ΝΒΑ και πόκερ

Ο Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Νοτσέλα Τζούνιορ, ανακοίνωσε κατηγορητήρια σε δύο μεγάλες υποθέσεις, και οι δύο που σχετίζονται με απάτη.

Η μία αφορά στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες και η άλλη παράνομα τυχερά παιχνίδια «πολύ συγκεκριμένα, στημένα παιχνίδια πόκερ», όπως είπε.

Το πρώτο κατηγορητήριο περιλαμβάνει έξι κατηγορούμενους που φέρονται να συμμετείχαν «σε ένα από τα πιο τολμηρά σκάνδαλα διαφθοράς στον αθλητισμό από τότε που ο διαδικτυακός στοιχηματισμός νομιμοποιήθηκε ευρέως».

Είπε ότι εκμεταλλεύονταν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με αθλητές και ομάδες του ΝΒΑ.

Επτά στημένα ματς, ανάμεσά τους και ένα των Μπακς του Αντετοκούνμπο

Το FBI παρουσίασε και μια λίστα με 7 παιχνίδια του ΝΒΑ που περιλαμβάνονται στην έρευνά τους για στήσιμο. Πρόκειται για αγώνες από τον Φεβρουάριο του 2023 ως τον Μάρτιο του 2024. Ανάμεσά τους και ένα παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Λος Αντζελες Λέικερς.

Σε ένα από τα παιχνίδια εμπλέκεται και ο Ροζίερ που συνελήφθη, όταν ήταν παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς, ενώ δύο παιχνίδια αφορούν τον Ντέιμον Τζόουνς που επίσης συνελήφθη.

Η λίστα με τα 7 παιχνίδια:

9 Φεβρουαρίου: Λέικερς – Μπακς

23 Μαρτίου 2023: Χόρνετς – Πέλικανς

24 Μαρτίου 2023: Μπλέιζερς- Μπουλς

6 Απριλίου 2023: Μάτζικ-Καβαλίερς

15 Ιανουαρίου 2024: Λέικερς – Θάντερ

26 Ιανουαρίου 2024: Ράπτορς- Κλίπερς

20 Μαρτίου 2024: Ράπτορς – Κινγκς

Η υπόθεση με το πόκερ

Η δεύτερη υπόθεση αφορά 31 κατηγορούμενους που φέρονται να συμμετείχαν σε σχέδιο για τη χειραγώγηση παράνομων παιχνιδιών πόκερ και την κλοπή εκατομμυρίων δολαρίων, με τη στήριξη εγκληματικών οργανώσεων της Μαφίας (La Cosa Nostra).

Είπε επίσης ότι μεταξύ Δεκεμβρίου 2022 και Μαρτίου 2024, οι κατηγορούμενοι διέπραξαν απάτη ποντάροντας σε εσωτερικές, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με παίκτες και ομάδες του ΝΒΑ.

Τοποθέτησαν στοιχήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, κυρίως σε επιδόσεις μεμονωμένων παικτών, και τα περισσότερα στοιχήματα απέδωσαν.

Στη συνέχεια, ξέπλυναν τα παράνομα κέρδη τους με διάφορους τρόπους, πρόσθεσε.

Ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, ήταν μεταξύ των έξι συλληφθέντων παικτών που μπορεί να έχουν προσποιηθεί τραυματισμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα για στοιχηματικούς λόγους.

Ο προπονητής των Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς κατηγορείται για υπόθεση παράνομου παιχνιδιού πόκερ που αφορά προπονητές και μέλη του οργανωμένου εγκλήματος, δήλωσαν πηγές των αρχών επιβολής του νόμου στο CBS.

