Κατά την επίσκεψή του στο αμερικανοϊσραηλινό αρχηγείο της πολυεθνικής δύναμης που επιβλέπει την τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα, στην πόλη Κιριάτ Γκατ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και της Λωρίδας της Γάζας.

Όπως ανέφερε, «θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο στόχος που συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ – με τη συναίνεση και άλλων, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, θα επιτευχθεί».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι η διαδικασία αυτή εξελίσσεται σταδιακά, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου που υλοποιείται σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους.

«Εδώ υπάρχει μια πραγματική κοινή προσπάθεια, με την οποία διασφαλίζουμε ότι η ασφάλειά μας παραμένει στα δικά μας χέρια, ώστε να πετύχουμε αποτελέσματα που ίσως κανείς δεν πίστευε πως μπορούσαμε να φτάσουμε, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ το είπε απλά: θα το πετύχουμε είτε με τον εύκολο τρόπο -όπως ελπίζουμε- είτε με τον δύσκολο. Αλλά θα πετύχουμε αυτό που είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε».

Protothema.gr