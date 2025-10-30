Φρίκη στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου 38χρονος άνδρας τηλεφώνησε στην αστυνομία και ομολόγησε ότι σκότωσε τα τέσσερα παιδιά του. Ο Γουέλινγκτον Ντελάνο Ντίκενς συνελήφθη μετά το σοκαριστικό τηλεφώνημα, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τις σορούς των παιδιών στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στο γκαράζ του σπιτιού του, ενώ ένα ακόμη παιδί.
Ο 38χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι τα τέσσερα παιδιά – η 6χρονη Λία Ντίκενς, η 9χρονη Ζόι Ντίκενς, ο 10χρονος Ουέλλινγκτον Ντίκενς και 18χρονο Σον Μπράσφιλντ – ήταν νεκρά στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στο γκαράζ.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών, οι σοροί των 4 παιδιών ήταν στο αυτοκίνητο για αρκετούς μήνες. Στη δικογραφία περιγράφεται ότι οι αρχές πιστεύουν ότι τα τέσσερα παιδιά ήταν νεκρά από την 1η Μαΐου.
Από τον 38χρονο γλίτωσε μόνο ο 3χρονος γιος του που βρέθηκε ζωντανός και αβλαβής μέσα στο σπίτι.
Ο Ντίκενς κατηγορείται για δολοφονία πρώτου βαθμού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύζυγός του, Ρέι Τζόουνς Ντίκενς, είχε πεθάνει τον Απρίλιο του 2024
Θείος του Ντίκενς δήλωσε ότι ο βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ «φαίνονταν καλά» όταν τον είδε για τελευταία φορά πριν από περίπου ένα χρόνο: «Όπως όλοι, έμεινα σοκαρισμένος. Το ακούς, μιλάς για το ό,τι συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους. Δεν θα σκεφτόσουν ποτέ ότι θα συμβεί σε κάποιον δικό σου» είπε, ωστόσο σημείωσε ότι ο 38χρονος δεν ήταν ο ίδιος μετά την υπηρεσία του στο στρατό λέγοντας «ξέρουμε ότι είχε ένα μικρό πρόβλημα από τότε που επέστρεψε».