Φρίκη στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου 38χρονος άνδρας τηλεφώνησε στην αστυνομία και ομολόγησε ότι σκότωσε τα τέσσερα παιδιά του. Ο Γουέλινγκτον Ντελάνο Ντίκενς συνελήφθη μετά το σοκαριστικό τηλεφώνημα, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τις σορούς των παιδιών στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στο γκαράζ του σπιτιού του, ενώ ένα ακόμη παιδί.

Ο 38χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι τα τέσσερα παιδιά – η 6χρονη Λία Ντίκενς, η 9χρονη Ζόι Ντίκενς, ο 10χρονος Ουέλλινγκτον Ντίκενς και 18χρονο Σον Μπράσφιλντ – ήταν νεκρά στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στο γκαράζ.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών, οι σοροί των 4 παιδιών ήταν στο αυτοκίνητο για αρκετούς μήνες. Στη δικογραφία περιγράφεται ότι οι αρχές πιστεύουν ότι τα τέσσερα παιδιά ήταν νεκρά από την 1η Μαΐου.

Heartbroken over NC, Johnston County’s tragedy: Wellington Delano Dickens III confessed to murdering his four children—Leah (6), Zoe (9), Wellington (10), and stepson Sean (18)—and keeping their remains in his car trunk for months. He faces four counts of first-degree murder. A… pic.twitter.com/Dj3nL4XaoF — 𝐿𝒶𝒹𝓎 𝒱 🥀 (@V_Lady2024) October 29, 2025

Από τον 38χρονο γλίτωσε μόνο ο 3χρονος γιος του που βρέθηκε ζωντανός και αβλαβής μέσα στο σπίτι.

Ο Ντίκενς κατηγορείται για δολοφονία πρώτου βαθμού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύζυγός του, Ρέι Τζόουνς Ντίκενς, είχε πεθάνει τον Απρίλιο του 2024

Θείος του Ντίκενς δήλωσε ότι ο βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ «φαίνονταν καλά» όταν τον είδε για τελευταία φορά πριν από περίπου ένα χρόνο: «Όπως όλοι, έμεινα σοκαρισμένος. Το ακούς, μιλάς για το ό,τι συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους. Δεν θα σκεφτόσουν ποτέ ότι θα συμβεί σε κάποιον δικό σου» είπε, ωστόσο σημείωσε ότι ο 38χρονος δεν ήταν ο ίδιος μετά την υπηρεσία του στο στρατό λέγοντας «ξέρουμε ότι είχε ένα μικρό πρόβλημα από τότε που επέστρεψε».

