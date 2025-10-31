Αυξήθηκε στους 13 ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, μετά από νεότερο απολογισμό των Αρχών, ενώ επισημαίνουν πως αγνοείται η τύχη 11 ανθρώπων.

Today’s aerial view shows the devastating floods in Da Nang, Vietnam, giving travelers a clear view of the widespread flooding.



Countless properties have been flooded and damaged, forcing many families to relocate. Numerous people are now living in shelters. pic.twitter.com/WZktJACmC3 October 30, 2025

Εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στο κεντρικό τμήμα του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών πόλεων Χουέ και Χόι Αν που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.

Major flooding turns streets into canals in Vietnam.



Heavy rain has pummelled the ancient town of Hoi An — a UNESCO world heritage site — with a record of up to 1.7 metres (5 feet 7 inches) falling over 24 hourshttps://t.co/kjQHMGP5EV pic.twitter.com/m79njsDAvM — AFP News Agency (@AFP) October 31, 2025

Περισσότερα από 116.000 σπίτια και 50.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν κατακλυστεί από τα νερά, που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως αργά το Σάββατο.

