Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, όπου συζήτησε πλήθος θεμάτων εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής — από τις σχέσεις με το Ισραήλ και τη Χαμάς ως την πυρηνική ισορροπία και τη μετανάστευση — παρουσιάζοντας το όραμά του για μια «πιο σκληρή και αποφασιστική» Αμερική και αναφερόμενος εκτενώς στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Πεκίνου και στον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από το «Υπουργείο Πολέμου» να προετοιμαστεί για την επανεκκίνηση πυρηνικών δοκιμών, υποστηρίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διατηρούν υπεροχή» έναντι άλλων δυνάμεων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει «πυρηνική ισχύ ικανή να καταστρέψει τον κόσμο 150 φορές» και ότι επιδιώκει «νέα ισορροπία αποτροπής» με τη Ρωσία και την Κίνα.

President Donald Trump says he wants the U.S. to start testing its nuclear weapons. https://t.co/kxNksjVSyt pic.twitter.com/CBcdS8EG98 November 3, 2025

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος. «Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο Τραμπ.

Η εκεχειρία στη Γάζα δεν είναι εύθραυστη

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η εκεχειρία που διαμεσολάβησε στη Γάζα «δεν είναι εύθραυστη» και τόνισε πως η Χαμάς θα «εξοντωθεί» εάν δεν αφοπλιστεί.

«Δεν είναι εύθραυστη. Είναι πολύ σταθερή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην εκπομπή «60 Minutes». «Η Χαμάς μπορεί να εξουδετερωθεί αμέσως αν δεν συμπεριφερθεί όπως πρέπει».



“It's not fragile,” President Trump says of the ceasefire in Gaza. “Hamas could be taken out immediately if they don't behave. They know that. If they don't behave, they're going to be taken out immediately.“ https://t.co/dC2WfzL8Ql pic.twitter.com/RTzSJ2Gjb7 November 3, 2025

Σε ερώτηση για το πώς θα πετύχει τον αφοπλισμό της οργάνωσης, απάντησε: «Αν θέλω να αφοπλιστούν, θα το πετύχω πολύ γρήγορα. Θα εξοντωθούν».

Παρότι το 20-σημείο σχέδιό του προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, η συμφωνία που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 9 Οκτωβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς περιορίστηκε στην αρχική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, στην ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και στην ανθρωπιστική βοήθεια.



Εμπλοκή στη δίκη του Νετανιάχου και πίεση για την εκεχειρία



Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι άσκησε πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την επίτευξη της εκεχειρίας στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός ηγέτης «χρειάστηκε καθοδήγηση» για να συμφωνήσει.



Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «εμπλακούν» στη δίκη του Νετανιάχου, δηλώνοντας: «Θα τον βοηθήσουμε λίγο, γιατί θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται πολύ άδικα».



Trump on Netanyahu: "I don't think they treat him very well. He's under trial for some things. We'll be involved in that to help him out a little bit because I think it's very unfair." pic.twitter.com/M0C7DWW1Kv — Aaron Rupar (@atrupar) November 3, 2025

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «πρωθυπουργό του πολέμου» και δήλωσε ότι «έκανε εξαιρετική δουλειά υπό δύσκολες συνθήκες».

Αμφισβήτηση προς τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για το παλαιστινιακό κράτος

Ο Τραμπ επανέλαβε την άποψή του ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, «δεν είναι σοβαρός» όταν συνδέει την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ με τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. «Πιστεύω ότι θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ανεξαρτήτως της λύσης δύο κρατών», είπε, προσθέτοντας ότι «η απειλή ενός πυρηνικού Ιράν» είναι ο κύριος λόγος που πολλές αραβικές χώρες διστάζουν να προχωρήσουν.



President Trump tells 60 Minutes he expects Saudi Arabia to join the Abraham Accords, the historic agreement struck during Trump’s first term that normalized relations between Israel and some Arab states. https://t.co/TRsDeMB40v pic.twitter.com/dhS04Vcdyg — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που ο Τραμπ είχε αμφισβητήσει την ειλικρίνεια του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας είχε εκδώσει ανακοίνωση διαψεύδοντας τον Αμερικανό πρόεδρο.

Εσωτερική πολιτική: Μετανάστευση και οικονομία

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης «έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις» και ότι οι παράτυποι μετανάστες «πρέπει να επιστρέψουν νόμιμα, υπό όρους».



Αναφερόμενος στην οικονομία, υπερασπίστηκε την πολιτική των δασμών και ισχυρίστηκε ότι «χάρη σε αυτήν, τα συνταξιοδοτικά επενδυτικά προγράμματα και τα χρηματιστήρια βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά».

Σχόλια για Ουκρανία και εσωτερική ασφάλεια

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει» αν ήταν ακόμη στην εξουσία.



«Κληρονόμησα αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο», είπε ο Τραμπ για την Ουκρανία, αποκαλώντας τον «πόλεμο του Τζο Μπάιντεν, όχι δικό μου».



“I inherited that stupid war,” President Trump says of Ukraine, calling it “Joe Biden's war, not my war.” https://t.co/4YQ7JNIJ6r pic.twitter.com/UqVwEy6mwx — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

Επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επικαλεστεί τον νόμο περί εξεγέρσεων για την αποκατάσταση της τάξης σε αμερικανικές πόλεις.

«Αν χρειαστεί, θα στείλω στρατό, πεζοναύτες, ό,τι απαιτείται», είπε χαρακτηριστικά.



«Ο Σι Τζινπίνγκ μου υποσχέθηκε ότι δεν θα επιτεθεί στην Ταϊβάν»

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει λάβει προσωπική διαβεβαίωση από τον Σι Τζινπίνγκ πως η Κίνα δεν θα προχωρήσει σε στρατιωτική ενέργεια κατά της Ταϊβάν, όσο ο ίδιος βρίσκεται στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. «Μου είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα το κάνει. Και τον πιστεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ωστόσο ότι η Κίνα «παρακολουθεί προσεκτικά τις αμερικανικές κινήσεις» και πως η ισορροπία στην περιοχή εξαρτάται από τη δύναμη και την αποφασιστικότητα της Ουάσινγκτον.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου Νόρα Ο’Ντόνελ για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής εισβολής, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει άμεσα.

«Δεν μπορώ να αποκαλύψω τα μυστικά μου. Θα το μάθετε αν συμβεί», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σκοπίμως διατηρεί «στρατηγική αβεβαιότητα» απέναντι στο Πεκίνο.

Σκληρή γραμμή στους δασμούς και την οικονομική εξάρτηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι δασμοί που επέβαλε στην Κίνα είναι «ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ» και υποστήριξε πως οι κινήσεις αυτές «ενίσχυσαν την αμερικανική βιομηχανία και περιόρισαν την εξάρτηση από το Πεκίνο».

«Οι δασμοί λειτουργούν. Οι Αμερικανοί βλέπουν τις επενδύσεις να επιστρέφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα χρειάζεται τις ΗΠΑ περισσότερο απ’ όσο τη χρειαζόμαστε εμείς», είπε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι η πολιτική του «έσωσε εκατομμύρια θέσεις εργασίας».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Σι Τζινπίνγκ «πολύ σκληρό αλλά εξαιρετικά έξυπνο ηγέτη», προσθέτοντας ότι οι δυο τους «έχουν σεβασμό ο ένας για τον άλλο».

«Μπορεί να μη συμφωνούμε σε πολλά, αλλά υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Ξέρει ότι δεν θα παίξω παιχνίδια και το ίδιο ισχύει κι απ’ την πλευρά του», είπε, υπονοώντας πως η προσωπική του σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο συμβάλλει στη σταθερότητα.

“This is a very competitive world, especially when it comes to China and the U.S.,” says President Trump. “We're always watching them, and they're always watching us. In the meantime, I think we get along very well.” https://t.co/eRF7qLF00V pic.twitter.com/84g3e6uxgc — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

Ο Τραμπ υπογράμμισε πως η Ουάσινγκτον πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα έναντι του Πεκίνου: «Αν η Κίνα αισθανθεί ότι είμαστε αδύναμοι, τότε θα δράσει. Αν μας δει δυνατούς, θα μείνει στο τραπέζι των συνομιλιών».

Κατέληξε λέγοντας ότι η Αμερική «δεν θα επιτρέψει ποτέ την απώλεια της τεχνολογικής και στρατιωτικής υπεροχής της» και πως «όσοι θέλουν ειρήνη, πρέπει να προετοιμάζονται για ισχύ».

protothema.gr