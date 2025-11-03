Οι γαλλικές αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να απαγορεύσουν την πρόσβαση της κινεζικής εταιρείας Shein στη γαλλική αγορά, εάν η πλατφόρμα επιχειρήσει να επαναφέρει προς πώληση κούκλες με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού που παρουσιάζονταν ως «σεξουαλικά παιχνίδια».

Η κινεζική εταιρεία λιανεμπορίου απέσυρε τα προϊόντα αυτά από την ιστοσελίδα της, έπειτα από παρέμβαση των γαλλικών ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες εντόπισαν τα συγκεκριμένα βοηθήματα και ζήτησαν την άμεση απομάκρυνσή τους. Οι αρχές ανέφεραν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο λήψης αυστηρότερων μέτρων, περιλαμβανομένου του πλήρους αποκλεισμού της Shein από την αγορά της Γαλλίας, σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων περιστατικών.

«Αν επαναληφθεί η συμπεριφορά αυτή, θα ασκήσουμε το νόμιμό μας δικαίωμα να αποκλείσουμε την Shein από την πρόσβαση στη γαλλική αγορά», δήλωσε στο δίκτυο BFM TV ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ.

Σε επικοινωνία μέσω email που είχε το Reuters με την Shein στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, η κινεζική εταιρεία απάντησε: «Τα εν λόγω προϊόντα αποσύρθηκαν αμέσως από την πλατφόρμα μόλις αντιληφθήκαμε αυτά τα σοβαρά ελαττώματα».

Ο κινεζικός κολοσός fast-fashion πρόκειται να ανοίξει φυσικό κατάστημα -το πρώτο του στη Γαλλία- μεθαύριο Τετάρτη στο Bazar de l’Hôtel de Ville (BVH) του Παρισιού.

Έχει δεχτεί πυρά από τις γαλλικές εταιρείες ένδυσης οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Shein υπονομεύει το επιχειρηματικό τους μοντέλο με τις υπερβολικά χαμηλές τιμές της.

Επιπλέον, η Shein σχεδιάζει να ανοίξει πέντε ακόμη καταστήματα στα εμπορικά κέντρα Galeries Lafayette στην Ντιζόν, την Γκρενόμπλ, τη Λιμόζ, την Ανζέρ και στη Ρέιμ.

protothema.gr