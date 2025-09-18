Η Shein άρχισε να προσφέρει σε άλλες μάρκες μόδας πρόσβαση στο δίκτυο παραγωγής ενδυμάτων της στην Κίνα, μετατρέποντάς το σε υπηρεσία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Στόχος της είναι η δημιουργία νέου πυλώνα ανάπτυξης σε μια περίοδο όπου οι αμερικανικοί δασμοί περιορίζουν τη λιανική της δραστηριότητα.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν μπορούν να αξιοποιήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού της Shein, με εργοστάσια ικανά να παράγουν νέα σχέδια σε 5-7 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι ανοίγουν κατάστημα στην ηλεκτρονική αγορά της. Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί περίπου 20 μάρκες, ανάμεσά τους η γαλλική Pimkie και η μάρκα του Φιλιππινέζου σχεδιαστή Jian Lasala.

Η Shein προσφέρει όχι μόνο παραγωγή αλλά και ανάπτυξη δειγμάτων, αποθήκευση, πωλήσεις και εκτέλεση παραγγελιών, υπηρεσίες που συνήθως είναι απρόσιτες για μικρότερες εταιρείες σε χαμηλό κόστος. Το πρόγραμμα, με την ονομασία Xcelerator, στοχεύει να βοηθήσει τις μάρκες «να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της αλυσίδας αξίας και να αποκτήσουν πρόσβαση σε παγκόσμιες πωλήσεις», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η στρατηγική αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι πωλήσεις της Shein στις ΗΠΑ κινούνται ανομοιόμορφα μετά την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών de minimis από την κυβέρνηση Τραμπ. Παρά την ισχυρή αρχή του 2025, με έσοδα σχεδόν 10 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, η δυναμική εξασθένησε τους τελευταίους μήνες.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στην Κίνα και έχει έδρα στη Σιγκαπούρη, σχεδιάζει εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, αφού καθυστέρησε τα σχέδια για IPO στις ΗΠΑ λόγω ελέγχου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις εργασιακές της πρακτικές.

Αναλυτές σημειώνουν ότι το εκτεταμένο δίκτυο παραγωγής της στη νότια Κίνα, δύσκολο να αντιγραφεί από ανταγωνιστές, μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης εάν προσφερθεί ως υπηρεσία σε άλλες μάρκες.