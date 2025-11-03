Πάνω από στρατιωτικές βάσεις στο Βέλγιο εντοπίστηκαν ύποπτα Drones το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, Τέο Φράνκεν, να δηλώνει σήμερα πως πρόκειται για κατασκοπεία.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTBF, τα drones εντοπίστηκαν τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου και της Κυριακής στη βάση Kleine Brogel, στη βορειοανατολική επαρχία του Λίμπουργκ. Εκεί φιλοξενούνται αμερικανικά όπλα, όπως αεροσκάφη F-16 και αναμένεται να τοποθετηθούν και F-35.

Unknown drones have been spotted in Belgium conducting surveillance on F-16s and ammunition stockpiles, according to Belgian Defense Minister Theo Francken Russia is likely behind the airspace violations. pic.twitter.com/sc0sQuWnkV November 3, 2025

«Έρχονται για κατασκοπία, για να δουν που βρίσκονται τα F-16, που είναι τα πυρομαχικά και άλλες στρατηγικές πληροφορίες», είπε ο Φράνκεν στο βελγικό μέσο ενημέρωσης RTBF.

Ο Φρανκεν εξήγησε ότι οι πτήσεις των drones έγιναν σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση περιλάμβανε «μικρά drones που δοκίμαζαν τις ραδιοσυχνότητες των υπηρεσιών ασφαλείας», ενώ στη δεύτερη φάση «μεγαλύτερα drones προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και τo προσωπικό».

Suspicious drones spotted above Belgian military bases over the weekend are meant to spy on fighter jets and ammunition, Belgian Defense Minister Theo Francken said today.https://t.co/CUHQamH3sr — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 2, 2025

Ο Φράνκεν απέφυγε να αποδώσει τις τελευταίες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του Βελγίου στους Ρώσους, αλλά υπαινίχθηκε ότι δεν υπάρχουν άλλοι προφανείς ύποπτοι. «Οι Ρώσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι οι Ρώσοι τώρα; Δεν μπορώ να το πω, αλλά τα κίνητρα είναι ξεκάθαρα και οι τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτό είναι επίσης πολύ ξεκάθαροι», δήλωσε στον RTBF.

Tο περιστατικό του Σαββατοκύριακου είναι το τελευταίο σε μια σειρά τέτοιων επεισοδίων που σημειώθηκαν πρόσφατα στο Βέλγιο και αλλού στην Ευρώπη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικά drones αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν πάνω από την Πολωνία. Ένα ακόμη ρωσικό drone εντοπίστηκε πάνω από τη Ρουμανία, ενώ drones άγνωστης προέλευσης, με έντονες υποψίες για ρωσική προέλευση, διέκοψαν την αεροπορική κυκλοφορία σε αεροδρόμια της Δανίας, της Νορβηγίας και της Γερμανίας.

«Ο πόλεμος είναι πραγματικά ένας πόλεμος drones, και το Υπουργείο Άμυνας πρέπει να προετοιμαστεί γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Φράνκεν.

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα ένα σχέδιο αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος κατά των drones. Όπως δήλωσε στο Ράδιο 1, το πακέτο αυτό θα χρηματοδοτήσει συστήματα ανίχνευσης, συσκευές παρεμβολών και όπλα κατά των drones για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Ο Βέλγος υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο φάρσας, τονίζοντας ότι «ο παρεμβολέας ραδιοσυχνοτήτων μας δεν λειτούργησε, επειδή οι χειριστές των drones δοκίμασαν τη συχνότητά μας και την άλλαξαν. Χρησιμοποιούν δικές τους συχνότητες – κάτι που ένας ερασιτέχνης δεν θα μπορούσε να κάνει».

Iedereen met defensiekennis zag dit aankomen. Drones en onbemande wapensystemen zijn de sleutels van elke toekomstige oorlogsvoering. Kijk naar de oorlog in Oekraïne en je weet genoeg.



De vorige paarsgroene regering weigerde er in te investeren omdat dit ‘onethisch’ zou zijn.… pic.twitter.com/xUwRr6DvMV — Theo Francken (@FranckenTheo) November 2, 2025

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν καταρρίφθηκαν τα drones, ο Φρανκεν εξήγησε: «Όταν πετούν πάνω από τη βάση, μπορούμε να τα καταρρίψουμε. Όταν είναι κοντά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί — μπορεί να πέσουν σε σπίτια, αυτοκίνητα ή ανθρώπους. Είναι τελείως διαφορετική περίπτωση».

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και νομικά ζητήματα: «Το πλαίσιο δεν είναι απολύτως σαφές. Πρέπει να καθορίσουμε τα νομικά μας δικαιώματα».

Κλείνοντας, εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι το Βέλγιο «τρέχει πίσω από την απειλή»: «Έπρεπε να είχαμε αγοράσει αντιαεροπορικά συστήματα για drones πριν από πέντε ή δέκα χρόνια», τόνισε.

Protothema.gr