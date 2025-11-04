Η μεγαλύτερη εμπορική πτήση στον κόσμο ενώνει την Αμερική με την Ασία, κρατώντας τους επιβάτες καθισμένους για σχεδόν 19 συνεχόμενες ώρες.

Η υπερατλαντική διαδρομή της Singapore Airlines εκτελείται από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης προς το αεροδρόμιο Changi στη Σιγκαπούρη, καλύπτοντας απόσταση 9.537 μιλίων σε 18 ώρες και 50 λεπτά.

Η συγκεκριμένη πτήση, που ξεκίνησε το 2018, παραμένει έως σήμερα το μεγαλύτερο σε διάρκεια εμπορικό ταξίδι παγκοσμίως.

Την πτήση πραγματοποιούν τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη A350-900ULR της Singapore Airlines, τα οποία μπορούν να πετάξουν πάνω από 20 ώρες χωρίς στάση. Το αεροπλάνο μπορεί να πετάει για τόσο μεγάλη διάρκεια χάρη σε ένα τροποποιημένο σύστημα καυσίμων, το οποίο αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα καυσίμου σε 24.000 λίτρα.

Πώς είναι οι θέσεις στη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο



Ωστόσο, η Singapore Airlines δεν προσφέρει οικονομικές θέσεις, αλλά 67 θέσεις στη Business Class και 94 θέσεις στην Premium Economy Class.

Στην Premium Economy Class, οι επιβάτες απολαμβάνουν επιπλέον χώρο για τα πόδια, υποπόδιο και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο. Επιπλέον, έχουν στη διάθεσή τους ακουστικά με ακύρωση θορύβου και πρόσβαση σε WiFi καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Οι επιβάτες της Business απολαμβάνουν τη μέγιστη ιδιωτικότητα, ενώ οι θέσεις τους μετατρέπονται σε πλήρως επίπεδα κρεβάτια, για ξεκούραστο ύπνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το αεροσκάφος διαθέτει επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως ψηλότερες οροφές, μεγαλύτερα παράθυρα και ειδικό φωτισμό σχεδιασμένο να μειώνει το jet lag. Η εταιρεία ισχυρίζεται επίσης ότι ο νέος ανθρακονημάτινος σκελετός του αεροσκάφους βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στην καμπίνα.

Το κόστος για ένα εισιτήριο συνήθως είναι πενταψήφιο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Singapore Airlines, κ. Goh Choon Phong, έχει δηλώσει παλαιότερα ότι η νέα διαδρομή θα είναι «ο ταχύτερος τρόπος» να ταξιδέψει κανείς ανάμεσα στις δύο μεγάλες πόλεις.

