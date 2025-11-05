Σε θρίλερ έχει μετατραπεί ο «ξαφνικός θάνατος» του μοντέλου στο OnlyFans, Iris Hsieh, το βρέθηκε νεκρό σε μπανιέρα ξενοδοχείου στην Κουάλα Λουμπούρ στις 22 Οκτωβρίου, καθώς πλέον θεωρείται δολοφονία από τις Αρχές της Μαλαισίας.

Η 31χρονη με καταγωγή από την Ταϊβάν που ήταν γνωστή στο Only Fans ως «Nurse Goddess» καθώς είχε φοιτήσει στη νοσηλευτική, είχε 2 εκατομμύρια ακόλουθους στα social media και κέρδιζε 40 δολάρια το μήνα από συνδρομές στην ερωτική πλατφόρμα.

Η Iris είχε φτάσει στη Μαλαισία στις 20 Οκτωβρίου για τετραήμερη επίσκεψη και κατά τη διάρκεια της συναντήθηκε με τον 42χρονο ράπερ Namewee σε ξενοδοχείο για να συνεργαστούν σε ένα βίντεο.

Τότε ο ράπερ είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών, όταν βρέθηκαν πάνω του χάπια MDMA ενώ παράλληλα βρέθηκε θετικός σε αμφεταμίνες, μεθαμφεταμίνη, κεταμίνη και THC.

Μετά τη σύλληψή του ο ράπερ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι η αστυνομία τον αναζητά, καθώς «δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί μετά την αναβάθμιση της υπόθεσης σε δολοφονία».

Σύμφωνα με την πρώτη καταδίκη του για ναρκωτικά, ο ράπερ κινδυνεύει με πέντε χρόνια φυλάκισης και μαστίγωμα αν καταδικαστεί στις 18 Δεκεμβρίου οπότε έχει οριστεί η δίκη.

O ράπερ Namewee ήταν το τελευταίο άτομο με το οποίο συναντήθηκε το 31χρονο μοντέλο του Only Fans

Ο ίδιος την περασμένη Κυριακή με ανάρτησή του στο Instagram δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες για ναρκωτικά και εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη» για το θάνατο του μοντέλου γράφοντας ότι το ασθενοφόρο χρειάστηκε «σχεδόν μία ώρα» για να φτάσει.

«Προς το παρόν, θεωρούμε ότι αυτό το άτομο, που ήταν το τελευταίο που βρισκόταν με το θύμα, εμπλέκεται στην υπόθεση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Μαλαισίας. «Θα τον καλέσουμε να μας βοηθήσει στην έρευνα. Ανάλογα με τα ευρήματα, θα αποφασίσουμε αν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ύποπτος» πρόσθεσε.

