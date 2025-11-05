Στην 36η ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης εισήλθαν σήμερα οι ΗΠΑ, σπάζοντας το ρεκόρ του πιο μακρού shutdown στην ιστορία της χώρας, που καταγράφηκε το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Από την 1η Οκτωβρίου και τη λήξη του ως τότε υπό εκτέλεση προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν μπορεί να συνεννοηθούν για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

protothema.gr