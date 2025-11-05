Δοκιμαστική εκτόξευση του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III, πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ και συγκεκριμένα η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία σήμερα. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο πυραύλος διένυσε περίπου 6.760 χιλιόμετρα και προσέκρουσε στο Κέντρο Δοκιμών «Ρόναλντ Ρίγκαν» (Reagan Test Site) στις Νήσους Μάρσαλ. Η δοκιμή οργανώθηκε από τη Διοίκηση Global Strike Command και είχε ως στόχο την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας του συστήματος ICBM.

Η εκτόξευση έγινε από τη βάση Vandenberg Space Force στην Καλιφόρνια και συντονίστηκε με τη συμμετοχή μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων η 625η Στρατηγική Επιχειρησιακή Μοίρα. Η ενεργοποίηση και ο έλεγχος του συστήματος εκτοξεύσεων υποστηρίχθηκαν από το E-6B Mercury του Ναυτικού, που αξιοποίησε το Σύστημα Αέριου Ελέγχου Εκτόξευσης.

Η αντισυνταγματάρχης Κάρι Ρέι, επικεφαλής της 576ης Πτέρυγας Δοκιμών Πτήσεων, περιέγραψε την αποστολή ως ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ικανότητας του ICBM να εκπληρώνει την κρίσιμη αποστολή του, τονίζοντας ότι τα δεδομένα τηλεμετρίας και οι αισθητήρες που συλλέχθηκαν είναι «απαραίτητα» για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης αξιοπιστίας και ακρίβειας του οπλοσυστήματος.

Η πτήση κατέληξε στο πεδίο δοκιμών του Reagan Test Site στο Kwajalein Atoll, όπου ειδικές ομάδες παρακολούθησης συγκέντρωσαν στοιχεία για την αξιολόγηση της απόδοσης σε πραγματικές συνθήκες πτήσης. Η διαδρομή και τα δεδομένα της δοκιμής αξιοποιούνται παραδοσιακά από τις ΗΠΑ για τον έλεγχο της λειτουργικότητας, την επαλήθευση συντήρησης και την ενημέρωση τεχνικών και επιχειρησιακών προδιαγραφών.

Οι δοκιμές Minuteman III εντάσσονται στο πλαίσιο της τακτικής επαλήθευσης του αμερικανικού αποτρεπτικού δυναμικού και της ικανότητας του στρατού να διατηρεί αξιόπιστο οπλοστάσιο ICBM. Οι ΗΠΑ διεξάγουν ανά τακτά διαστήματα παρόμοιες δοκιμές για να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια του συστήματος, την αντοχή των υποσυστημάτων και την καταλληλότητα των διαδικασιών επιχειρησιακής ετοιμότητας.

