Ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε σχέση με τον πόλεμο της Λωρίδας της Γάζας και ακόμη 36 ατόμων εξέδωσε την Παρασκευή (7/11) η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Για το ζήτημα είχε προσφύγει στις Αρχές ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης που στην προσφυγή του επισημαίνει ότι, παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνέχισε να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά αθώων παιδιών, γυναικών, ζώων αλλά και του περιβάλλοντος στη Γάζα.

NEW: The Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office has issued an arrest warrant for Netanyahu on charges of “genocide.” pic.twitter.com/GjoRz809I3 November 7, 2025

Χαρακτηρίζει μάλιστα ο σύλλογος το Ισραήλ «απειλή όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους, αλλά για όλη την ανθρωπότητα που έχει οργανώσει, μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, επιθέσεις στο Λίβανο, τη Συρία, την Τυνησία, το Ιράν, το Κατάρ, την Υεμένη, το Ιράκ, τη Μάλτα και την Αίγυπτο.

Αναφέρουν, μεταξύ άλλων, την περίπτωση μίας μικρής Παλαιστίνιας, μόλις 6 ετών, που Ισραηλινοί στρατιώτες την είχαν πυροβολήσει κατά ριπάς και είχε 335 σφαίρες στο σώμα της, τη βομβιστική επίθεση στο Τουρκοπαλαιστίνιο Νοσοκομείο Φιλίας, και «τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των ακτιβιστών του στόλου του Global SUMUD» τον Οκτώβριο.

«Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά το τελευταίο κόλπο δημοσίων σχέσεων του τυράννου Ερντογάν»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως έχει μετατρέψει τη δικαστική εξουσία σε εργαλείο φίμωσης, χαρακτηρίζοντας ως τύραννο τον Τούρκο πρόεδρο.

«Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης – η οποία, όπως υπενθυμίζεται, πρόσφατα ενορχήστρωσε τη σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης απλώς και μόνο επειδή τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Ερντογάν – εξέδωσε τώρα “εντάλματα σύλληψης” για Ισραηλινούς ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους.

Στην Τουρκία του Ερντογάν, η δικαστική εξουσία έχει γίνει εδώ και καιρό εργαλείο για τη φίμωση πολιτικών αντιπάλων και την κράτηση δημοσιογράφων, δικαστών και δημάρχων.

Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά, με περιφρόνηση, το τελευταίο κόλπο δημοσίων σχέσεων του τυράννου Ερντογάν», αναφέρει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ.

