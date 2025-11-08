Η ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της πειρατείας (EUNAVFOR Atalanta) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διασφαλίστηκε η ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου, το οποίο δέχθηκε επίθεση πειρατών το πρωί της Πέμπτης στα ανοικτά της Σομαλίας.

Η Σομαλία ήταν άλλοτε συνώνυμη με τις εφόδους πειρατών που σκοπό είχαν την απόσπαση λύτρων. Ωστόσο δεν είχε καταγραφτεί κανένα επεισόδιο αυτής της φύσης για μήνες.

«Έπειτα από πρώτη επίδειξη ισχύος», οι πειρατές «εγκατέλειψαν το εμπορικό δεξαμενόπλοιο», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η ναυτική δύναμη της ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι «τα 24 μέλη του πληρώματος είναι σώα» και δεν υπήρξε «κανένας» τραυματισμός.

Στα μέλη του πληρώματος συγκαταλέγονται πέντε Έλληνες ναυτικοί, όπως μετέδωσε χθες το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite που εκμεταλλεύεται η ελληνική εταιρεία Latsco Marine Management Inc

Οι οπλισμένοι πειρατές επιτέθηκαν στο Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο που εκμεταλλεύεται η ελληνική εταιρεία Latsco Marine Management Inc., καθώς εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σίκα, στην πολιτεία Γκουτζάρατ της Ινδίας, στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, προχθές το πρωί.

Η ναυτική δύναμη ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για να εντοπίσει τους πειρατές, οι οποίοι συνεχίζουν να δρουν στην περιοχή, κι ότι θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης αν συλληφθούν.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO ανέφερε από την πλευρά της νωρίτερα ότι το Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο μήκους 183 μέτρων, προσεγγίστηκε από πίσω από μικρό σκάφος κι ότι οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ με ελαφριά όπλα και εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων (RPG).

Η επίθεση καταγράφτηκε τρεις ημέρες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πειρατών να επιβιβαστούν σε άλλο τάνκερ, το MV Stolt Sagaland, στα ανοικτά της Σομαλίας.

Τέσσερις ένοπλοι προσπάθησαν να ανέβουν στο σκάφος, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του γαλλικού κέντρου ναυτικής ασφάλειας MICA Center. Όμως άνδρες ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας πάνω στο σκάφος τους έτρεψαν σε φυγή, έπειτα από ανταλλαγές πυρών.

