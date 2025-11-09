Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό 6,7 βαθμών Ρίχτερ, ο οποίος καταγράφηκε ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Κύπρου) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

A magnitude 6.2 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan at 17:03 local time on November 9, 2025. #地震 #sismo



The epicenter was 112 km east of Miyako. Tsunami evaluation is in progress; alerts may follow for coastal areas in Japan. pic.twitter.com/5movhhr96P — GeoTechWar (@geotechwar) November 9, 2025

protothema.gr