Εικόνες που θύμισαν ταινία σε στυλ Mad Max καταγράφηκαν στα περίχωρα της πόλης Ποκρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας με Ρώσους στρατιώτες να προελαύνουν υπό την κάλυψη της πυκνής ομίχλης.

Οι στρατιώτες φαίνονται να προχωρούν μέσα στην ομίχλη άλλοι με μοτοσικλέτες και άλλοι στις οροφές κατεστραμμένων αυτοκινήτων και φορτηγών καθώς η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της προχώρησαν επίσης περαιτέρω προς το Κουπιάνσκ.

Το 7ο Αερομεταφερόμενο Σώμα της Ουκρανίας αναφέρει ότι οι καιρικές συνθήκες, ιδίως η πυκνή ομίχλη, ώθησαν τη Μόσχα να εντείνει τις προσπάθειές της να μεταφέρει όλο και περισσότερους στρατιώτες στην κατεστραμμένη πόλη και στη συνέχεια να περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις.

Όπως σημειώνει το BBC οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο να καταλάβουν την πόλη, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η ομίχλη ευνοεί τις επιθέσεις κάνοντας λόγο για κατάσταση που παραμένει δύσκολη.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο το βίντεο γυρίστηκε στα νότια προάστια της πόλης, στον αυτοκινητόδρομο Σελιντόφ-Ποκρόφσκ.

Το 7ο Σώμα ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τώρα 300 Ρώσοι στρατιώτες στο Ποκρόφσκ, αν και αυτός ήταν ο αριθμός που αρχικά ανακοίνωσε ο Ζελένσκι την περασμένη Τετάρτη.

Μετά από περισσότερο από έναν χρόνο μαχών, το Ποκρόφσκ – σιδηροδρομικός και μοιραία ανεφοδιαστικός κόμβος στην περιφέρεια του Ντονέτσκ – έχει ισοπεδωθεί. Ο πληθυσμός των 60.000 κατοίκων πριν από την έναρξη του πολέμου το 2022 έχει μειωθεί σε λιγότερους από 1.300. Οι Ουκρανοί στρατιώτες που υπερασπίζονται την πόλη μιλούν για διαρκείς μάχες και σημειώνουν πως πρόκειται για το πιο αιματηρό πεδίο εμπόλεμης δράσης μέσα στα τέσσερα χρόνια των μαχών.

Το Ποκρόφσκ – αν πέσει – θα είναι η μεγαλύτερη ουκρανική πόλη που πέφτει μετά το Μπαχμούτ τον Μάιο του 2023. Θεωρείται το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο πριν οι Ρώσοι προσεγγίσουν τη Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ – τις δύο μεγάλες πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Η κατάληψη της πόλης θα ενίσχυε το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι «ο ρωσικός στρατός προελαύνει» και ότι ο πόλεμος θα επιδεινωθεί για την Ουκρανία αν δεν υποκύψει στις απαιτήσεις της Μόσχας.

Το Κίεβο μάχεται να κρατήσει το Ποκρόφσκ όχι μόνο για στρατηγικούς λόγους, αλλά και για να αντικρούσει το ρωσικό αφήγημα – ιδιαίτερα καθώς ζητά περαιτέρω στήριξη από τη δύστροπη κυβέρνηση Τραμπ.

