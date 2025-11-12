Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται την Τετάρτη να ψηφίσει προσωρινό πακέτο χρηματοδότησης για τον τερματισμό του μακροβιότερου κυβερνητικού shutdown στην ιστορία της χώρας. Το πακέτο στοχεύει στην επανεκκίνηση βασικών υπηρεσιών, όπως η επισιτιστική βοήθεια, η καταβολή μισθών σε εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και η αποκατάσταση του πληγέντος συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν σήμερα μια οριακή πλειοψηφία 219-213 εδρών στη Βουλή, ωστόσο η στήριξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο νομοσχέδιο αναμένεται να διασφαλίσει την ενότητα του κόμματός του απέναντι στη σφοδρή αντίδραση των Δημοκρατικών, οι οποίοι κατηγορούν τη Γερουσία ότι απέτυχε να εξασφαλίσει συμφωνία για την παράταση των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων υγειονομικής ασφάλισης.

Τη Δευτέρα, οκτώ Δημοκρατικοί γερουσιαστές διαφοροποιήθηκαν από την ηγεσία του κόμματός τους και ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, το οποίο παρατείνει τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου. Το μέτρο, ωστόσο, αφήνει τη χώρα να συνεχίζει να προσθέτει περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στο ήδη εκρηκτικό δημόσιο χρέος των 38 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η επείγουσα έκκλησή μου προς όλους τους συναδέλφους μου στη Βουλή — και αυτό αφορά κάθε Δημοκρατικό — είναι να σκεφτούν προσεκτικά, να προσευχηθούν και τελικά να κάνουν το σωστό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον, ο οποίος κράτησε το σώμα σε αναστολή εργασιών επί σχεδόν δύο μήνες, ως μέσο πίεσης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του shutdown.

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής παραμένουν κάθετα αντίθετοι, εκφράζοντας την οργή τους για τη συμφωνία της Γερουσίας, η οποία ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά τις εκλογικές τους επιτυχίες σε Νιου Τζέρσεϊ, Βιρτζίνια και Νέα Υόρκη – επιτυχίες που, όπως πίστευαν, ενίσχυαν τις πιθανότητές τους να επιτύχουν την παράταση των επιδοτήσεων υγείας. Αν και η συμφωνία προβλέπει νέα ψηφοφορία για το θέμα στη Γερουσία τον Δεκέμβριο, ο Τζόνσον δεν έχει δεσμευτεί να πράξει το ίδιο στη Βουλή.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί πιστεύουν ότι η κρίση του κόστους ζωής είναι κατασκεύασμα. Γι’ αυτό, αυτοί οι ακραίοι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να μειώσουν το υπέρογκο κόστος διαβίωσης. Οι Αμερικανοί αξίζουν καλύτερα», δήλωσε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Εφόσον εγκριθεί από τη Βουλή, το νομοσχέδιο θα σταλεί στον πρόεδρο Τραμπ για υπογραφή, με τον ίδιο να χαιρετίζει ήδη από την Τρίτη την ψήφισή του από τη Γερουσία ως «μια πολύ μεγάλη νίκη».

protothema.gr