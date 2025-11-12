Με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα επικοινωνήσει ο εκλεγμένος Δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι ,πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, με στόχο την προστασία των συμφερόντων της πόλης.

Σύμφωνα με την NewYorkPost, ο Μαμντάνι ανέφερε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί «με τους αντιπάλους του», αλλά θα αντισταθεί σε οποιαδήποτε ομοσπονδιακή ενέργεια που θα βλάψει τους κατοίκους της Νέας Υόρκης.

NEW: New York City Mayor-elect Zohran Mamdani (D) says he will call President Trump before taking office in January 2026, he told NBC New York in an interview.



“I will be reaching out to the White House as we prepare to actually take office because this is a relationship that… pic.twitter.com/164SV4mPPB November 11, 2025

«Θα επικοινωνήσω με τον Λευκό Οίκο, καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε τα καθήκοντά μας, γιατί αυτή η σχέση είναι κρίσιμη για την επιτυχία της πόλης», τόνισε ο Μαμντάνι σε δηλώσεις του στο NBC New York.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος εξέφρασε την πρόθεσή του να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να «πλημμυρίσει την πόλη με πράκτορες της ICE ή στρατεύματα της Εθνοφρουράς», ενώ σημείωσε ότι είναι ευθύνη του να συνεργαστεί με τους αντιπάλους του και να προλάβει τις αρνητικές συνέπειες για τους Νεοϋορκέζους.

Ο Μαμντάνι επισήμανε ότι το μήνυμα του προς τον Τραμπ θα είναι σαφές: «Είμαι εδώ για να εργαστώ προς όφελος όλων όσων θεωρούν την πόλη σπίτι τους και είμαι έτοιμος για συνεργασία, εφόσον αυτό δεν γίνεται σε βάρος των Νεοϋορκέζων».

Ο εκλεγμένος δήμαρχος αποκάλυψε επίσης ότι έχει επικοινωνήσει με την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ για να συζητήσουν πώς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που από τις δημόσιες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές προς τη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει πριν τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου ότι θα μπορούσε να παρακρατήσει ομοσπονδιακά κονδύλια ή ακόμα και να προχωρήσει σε ομοσπονδιακή ανάληψη της εξουσίας, αν ο Μαμντάνι, τον οποίο αποκάλεσε «κομμουνιστή», κέρδιζε τις εκλογές.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι στήριζε τον αντίπαλο του Μαμντάνι, τον Δημοκρατικό Άντριου Κουόμο, αν και με μισή καρδιά. Τον στήριζε απλά και μόνο γιατί δεν ήθελε την εκλογή του 34χρονου μουσουλμάνου υποψηφίου.

Εκτίμησε μάλιστα ότι το Μαϊάμι θα γίνει «ασφαλές λιμάνι» για όσους δεν θα αντέχουν τις πολιτικές του νέου δημάρχου. «Οι Δημοκρατικοί είναι τόσο ακραίοι που το Μαϊάμι θα γίνει σύντομα καταφύγιο για όσους διαφεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Trump:



Miami will be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee.



"I live New York City, but I’m trying to leave. I don’t want to live in a communist regime." pic.twitter.com/nABzzpW9eI — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Ένας από αυτούς τους «πρόσφυγες» μπορεί να είναι και ο ίδιος, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ζω στη Νέα Υόρκη αλλά προσπαθώ να φύγω, δεν θέλω να ζω σε κομμουνιστικό καθεστώς», εξήγησε.

protothema.gr