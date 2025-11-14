Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Στοκχόλμης, όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση στην περιοχή Östermalm το απόγευμα της Παρασκευής, τραυματίζοντας σημαντικό αριθμό ατόμων, σύμφωνα με το Aftonbladet. Πληροφορίες του ίδιου μέσου και της αστυνομίας κάνουν λόγο για νεκρούς, χωρίς ακόμη να δίνονται επίσημες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3:30 μ.μ. (τοπική ώρα), σε ώρα αιχμής, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η εκπρόσωπος Τύπου των συγκοινωνιών της πόλης, Σόφι Γκούνναρσον, χαρακτήρισε το συμβάν «σοβαρό», ενώ ο Όσκαρ Νταβίλα, επικεφαλής επιχειρήσεων της υπηρεσίας διάσωσης, επιβεβαίωσε την ύπαρξη τραυματιών, με ορισμένους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα αίτια της σύγκρουσης.

Protothema.gr