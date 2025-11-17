Ένας άνδρας από τη φυλή Γκουαρανί Καϊόουα δολοφονήθηκε την Κυριακή, ύστερα από επίθεση ομάδας βαριά οπλισμένων αγνώστων σε περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαμάχες για τη γη στη Βραζιλία, σύμφωνα με τις αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στη χώρα διεξάγεται η COP30 από την περασμένη εβδομάδα.

«Αυτόχθονας Γκουαρανί Καϊόουα δολοφονήθηκε υπερασπιζόμενος την περιοχή του», ανέφερε μέσω X η υπουργός Αυτοχθόνων Λαών Σόνια Γκουαζαζάρα.

Hoje mais um parente indígena Guarani Kaiowá foi assassinado em Pyelito Kue, Mato Grosso do Sul, na defesa de seu território. Não dá mais pra suportar tamanha violência contra povos que simplesmente lutam pela vida. November 16, 2025

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της, η επίθεση διαπράχτηκε χθες τα ξημερώματα (τοπική ώρα) σε προστατευόμενη περιοχή αυτοχθόνων στην Ιγκουατεμί, στην πολιτεία Μάτου Γκρόσου ντο Σουλ (κεντροδυτικά).

«Όλοι οι θάνατοι είναι απαράδεκτοι», όμως «αυτός καταγράφτηκε ενώ ο κόσμος συζητά και αρχίζει να αναγνωρίζει τη σημασία των αυτοχθόνων λαών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που απασχολεί την COP30, δείχνοντας ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ανακωχή στον διωγμό των υπερασπιστών του κλίματος», πρόσθεσε η κ. Γκουαζαζάρα.

Todas as mortes são inaceitáveis e essa acontece ao mesmo tempo em que o mundo discute e já percebe a importância dos povos indígenas para a mitigação da crise climática debatida na COP30, infelizmente mostrando que não existe trégua na perseguição aos defensores do clima. — Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) November 16, 2025

Η COP30, η σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, που διεξάγεται από την περασμένη Δευτέρα στην πόλη Μπελέμ (βόρεια), στον Αμαζόνιο, έχει σημαδευτεί από διαδηλώσεις αυτοχθόνων.

Σύμφωνα με το αυτοχθονικό αποστολικό συμβούλιο (CIMI), οργάνωση που συνδέεται με την ρωμαιοκαθολική εκκλησία, η επίθεση, που διαπράχτηκε από «περίπου 20 βαριά οπλισμένους άνδρες», είχε ακόμη αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλα τέσσερα μέλη της φυλής Γκουαρανί Καϊόουα.

A Polícia Federal investiga um ataque armado que matou um indígena Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul. Segundo a Funai, 20 pessoas armadas atacaram comunidade no município de Iguatemi.



➡ Assista na #GloboNewsMais: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/BN4Fj1vfBM November 17, 2025

Ο δολοφονηθείς, ηλικίας 36 ετών σύμφωνα με το CIMI, χτυπήθηκε από «σφαίρα στο κεφάλι».

Σύμφωνα με το υπουργείο, σχηματίστηκε ομάδα εργασίας την 3η Νοεμβρίου για να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή «σε διενέξεις για εκτάσεις γης στις οποίες εμπλέκονται αυτόχθονες στην πολιτεία Μάτου Γκρόσου ντο Σουλ».

Στη Βραζιλία, οι προστατευόμενες περιοχές των αυτοχθόνων είναι άβατα, που το κράτος οφείλει να προστατεύει από ανθρώπους που επιδίδονται σε παράνομη υλοτομία ή λαθρεμπόριο ξυλείας, χρυσωρύχους κι ανθρώπους που εκμεταλλεύονται αγροτικές εκτάσεις και θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα κτήματα αποψιλώνοντας δάση.

Ειδικοί θεωρούν τις προστατευόμενες περιοχές των αυτοχθόνων κυματοθραύστη της αποψίλωσης των δασών, που συμβάλλουν κατά συνέπεια στον αγώνα εναντίον της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, καθώς η βλάστηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην απορρόφηση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με έκθεση του CIMI, 211 αυτόχθονες δολοφονήθηκαν το 2024 στη χώρα της νότιας Αμερικής, στην πλειονότητά τους στο πλαίσιο διενέξεων για εκτάσεις γης.

