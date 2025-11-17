Η οικογένεια του Φρεντ Γκόλντμαν βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να λάβει αποζημίωση από την περιουσία του Ο.Τζ. Σίμπσον, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την επιτυχημένη αστική αγωγή για τον θάνατο του Ρον Γκόλντμαν, παρά το γεγονός ότι ο πρώην αστέρας του NFL είχε αθωωθεί για τη δολοφονία του.

Συγκεκριμένα, ο Ρον Γκόλντμαν, δολοφονήθηκε μαζί με τη Νικόλ Μπράουν Σίμπσον -πρώην σύζυγο του Ο. Τζ. Σίμπσον- στις 12 Ιουνίου 1994. Ωστόσο, ο Σίμπσον αθωώθηκε για τις δολοφονίες σε αυτό που έγινε γνωστό ως η «Δίκη του Αιώνα».

Και μπορεί ο Ο.Τζ. Σίμπσον να έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2024 σε ηλικία 76 ετών, όμως, σήμερα, ο Μάλκολμ ΛαΒέρν, εκτελεστής της περιουσίας του Σίμπσον, αποδέχθηκε την απαίτηση του Γκόλντμαν για ποσό 57.997.858,12 δολαρίων συν τους τρέχοντες τόκους από τη δικαστική απόφαση.

Το ποσό συμφωνήθηκε μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαχειριστών της περιουσίας του Σίμπσον και του Γκόλντμαν, του οποίου ο γιος Ρον σκοτώθηκε μαζί με την πρώην σύζυγο του Σίμπσον, Νικόλ Μπράουν Σίμπσον, τον Ιούνιο του 1994.

LONG ROAD TO JUSTICE: Nearly 30 years after the "Trial of the Century," O.J. Simpson's estate has accepted Fred Goldman's wrongful death claim for nearly $58 million, stemming from the 1994 killings of Ron Goldman and Nicole Brown Simpson.

Αρχικά, ο Γκόλντμαν είχε υποβάλει απαίτηση που υπερέβαινε τα 117 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που περιλάμβανε την αρχική δικαστική απόφαση των 33 εκατομμυρίων δολαρίων από την αστική αγωγή του 1995, συν τους τόκους που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών.

Ο ΛαΒέρν αμφισβήτησε τους υπολογισμούς του Γκόλντμαν και πρότεινε ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στη μισή αξία της αρχικής απαίτησης, το οποίο τελικά έγινε αποδεκτό.

Ο εκτελεστής της περιουσίας δήλωσε στο TMZ ότι η περιουσία του Σίμπσον σκοπεύει να πληρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του εγκεκριμένου ποσού, μέσω συνεχιζόμενων δημοπρασιών των προσωπικών αντικειμένων του Σίμπσον.

Ο ΛαΒέρν ανέφερε ότι κάποια αντικείμενα συλλογής έχουν κλαπεί και ότι συνεργάζεται με δικηγόρους για την ανάκτησή τους. Επιπλέον, σχεδιάζει να ζητήσει από το δικαστήριο την καταβολή διοικητικών αμοιβών στον Γκόλντμαν για την καθοδήγηση που παρείχε στη διαχείριση της περιουσίας.

Σημειώνεται ότι ο ΛαΒέρν έχει απορρίψει τις περισσότερες απαιτήσεις πιστωτών, αποδεχόμενος μόνο την απαίτηση του Γκόλντμαν και μια απαίτηση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS).

Η περιουσία του Σίμπσον θα δώσει προτεραιότητα στην πληρωμή της IRS προκειμένου να εκπληρωθούν οι ομοσπονδιακές φορολογικές υποχρεώσεις πριν καλύψει άλλα χρέη, όπως η απαίτηση περίπου 636.945 δολαρίων από την Καλιφόρνια.

Ο ΛαΒέρν δήλωσε στο TMZ ότι η πολιτεία θα χρειαστεί να κινήσει νομικές διαδικασίες εάν επιθυμεί την είσπραξη του ποσού.

Η συμφωνία με τον Γκόλντμαν σηματοδοτεί στροφή στην αρχική στάση του ΛαΒέρν μετά τον θάνατο του Σίμπσον πέρυσι, όταν είχε δηλώσει ότι δεν θα πληρώσει ποτέ την οικογένεια Γκόλντμαν.

Ο Φρεντ Γκόλντμαν υποστήριζε εδώ και καιρό ότι η δίωξη του Σίμπσον σε αστικό δικαστήριο ήταν ο μόνος τρόπος για να επιδιώξει δικαιοσύνη για τον γιο του.

