Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο χωριστές κατολισθήσεις στην Κεντρική Ιάβα της Ινδονησίας, ενώ δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών. Οι κατολισθήσεις προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Στην πόλη Cilacap, η κατολίσθηση της Πέμπτης (13/11) έθαψε δώδεκα σπίτια στο χωριό Cibeunying. Οι διασώστες αναζητούν αγνοούμενους που εκτιμάται ότι έχουν θαφτεί σε βάθος 3 έως 8 μέτρων, με εκσκαφείς να χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση της λάσπης και των βράχων.

Μια δεύτερη κατολίσθηση σημειώθηκε το Σάββατο (15/11) στην περιοχή Banjarnegara, με δύο νεκρούς και 27 αγνοούμενους. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 30 σπίτια και αγροκτήματα καταστράφηκαν. Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, με την πρόσβαση στα πληγέντα σημεία να παραμένει δύσκολη.

A major landslide hit Situkung Hamlet in Pandanarum Village, Pandanarum Subdistrict, Banjarnegara, Indonesia, this afternoon (Nov 16). Rescue teams are currently on-site managing emergency response efforts.



Η Ινδονησία έχει εισέλθει στην περίοδο των βροχών από τον Σεπτέμβριο, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών βροχοπτώσεων, πλημμυρών και κατολισθήσεων μέχρι τον Απρίλιο.

protothema.gr