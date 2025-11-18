Σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που μια γυναίκα εκτοξεύτηκε από ύψος 6 μέτρων από «ελαττωματικό» τρενάκι στο λούνα παρκ Gröna Lund της Στοκχόλμης. Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 25 Ιουνίου 2023, επανέρχεται στο προσκήνιο λόγω της δίκης που ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου 2025

Το δυστύχημα συνέβη όταν έσπασε βραχίονας στήριξης κάτω από ένα από τα βαγόνια με αποτέλεσμα να σταματήσει απότομα η πορεία και να εκτροχιαστεί μερικώς το τρενάκι. Η Καρίν Έλμεγκαρντ εκτινάχθηκε από το τελευταίο βαγόνι, ενώ ο σύζυγός της, Μίκαελ, κατάφερε να κρατηθεί από μία δοκό και να μην πέσει. Στο βίντεο φαίνονται επισκέπτες να κοιτούν έντρομοι καθώς η κατασκευή τρέμει λίγο πριν η γυναίκα πέσει στο έδαφος.

Μια γυναίκα γύρω στα τριάντα έχασε τη ζωή της, ενώ εννέα άτομα – συμπεριλαμβανομένης της κας Elmegard – τραυματίστηκαν στο δυστύχημα.

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο σύζυγός της δήλωσε ότι είδε το πρόσωπό της «καλυμμένο με αίμα» και δεν καταλάβαινε αν είχε επιβιώσει. Η γυναίκα, πριν πέσει, είχε πανικοβληθεί όταν είδε ένα αντικείμενο να πέφτει από ένα από τα βαγόνια. Η ίδια περιέγραψε ότι έπεσε στο γρασίδι και τόνισε ότι δεν πιστεύει ότι θα είχε επιβιώσει αν έπεφτε σε κάτι πιο σκληρό, όπως οι γραμμές.

Το βίντεο σοκ από την πτώση της γυναίκας στο λούνα παρκ

Μετά το ατύχημα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να δυσκολεύεται με απλές καθημερινές δραστηριότητες.

Η δίκη κατά του Gröna Lund και δύο ακόμη εταιρειών ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου, με την εισαγγελία να ζητά η εταιρεία να καταβάλει πρόστιμο 1,61 εκατομμύριο ευρώ, κατηγορώντας το πάρκο για ανεπαρκή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας. Και οι τρεις εταιρείες αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ το πάρκο δεν έχει καταβάλει αποζημιώσεις στα θύματα.

Ο Μίκαελ Έλμεγκαρντ τόνισε ότι είναι σημαντικό να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. «Είμαστε χαρούμενοι που αυτή η δίκη βρίσκεται επιτέλους σε εξέλιξη, ώστε να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το ζήτημα της ευθύνης μια για πάντα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό κάποιος να λογοδοτήσει», είπε.

iefimerida.gr