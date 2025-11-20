Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε τις τελευταίες ώρες στη γαλλική κοινωνία, η έκκληση που απηύθυνε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φαμπιέν Μαντόν του προς τους δημάρχους της χώρας να προετοιμάσουν τους πολίτες για τις απώλειες, τόσο ανθρώπινες όσο και οικονομικές, σε περίπτωση πολέμου με την Ρωσία. Η δήλωσή του έφερε σφοδρή αντίδραση και καταδίκη από μεγάλα πολιτικά κόμματα, τα οποία υπογράμμισαν τη διαφωνία τους ως προς την ανάγκη προετοιμασίας για πόλεμο και την εκτίμηση που εξέφρασε για τη Ρωσία ως απειλή για τη Γαλλία.

🇫🇷 La France doit être prête à trouver la "force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est", y compris "accepter de perdre ses enfants", a déclaré le chef d'état-major des Armées, le général Fabien Mandon, mardi devant le congrès des maires de France ⤵️ pic.twitter.com/AYPReysT36 November 20, 2025

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των Γάλλων δημάρχων στο Παρίσι, ο στρατηγός Μαντόν, απευθυνόμενος στους τοπικούς αξιωματούχους, δήλωσε ότι οι πολίτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να «δεχτούν τη δυστυχία για να προστατεύσουν αυτό που είμαστε». «Έχουμε όλη τη γνώση και όλη την οικονομική και δημογραφική δύναμη για να αποτρέψουμε το καθεστώς της Μόσχας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν η Γαλλία δεν είναι έτοιμη «να αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών της και να υποφέρει οικονομικά, καθώς οι προτεραιότητες θα δοθούν στην παραγωγή άμυνας, τότε κινδυνεύουμε».

Οι δηλώσεις του στρατηγού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα, με την αριστερή και τη δεξιά πτέρυγα του πολιτικού φάσματος να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Ο ηγέτης της σκληρής Αριστεράς, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, εξέφρασε τη «συνολική διαφωνία» του με τον Μαντόν μέσω ανάρτησης στο X, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δουλειά του στρατηγού να «προβλέπει θυσίες που θα προκύψουν από τις διπλωματικές αποτυχίες μας». Ο Μελανσόν υπενθύμισε ότι το κόμμα του, «Ανυπότακτη Γαλλία», μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν οι μόνοι που ψήφισαν κατά της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Φαμπιέν Ρουσέλ, ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, κατηγόρησε τον Μαντόν για «πολεμοχαρή στάση». Και τα δύο κόμματα εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για την πολιτική της Γαλλίας απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την άλλη πλευρά, ο Σεμπαστιέν Σενί, βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν, δήλωσε σε συνέντευξή του στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό LCI ότι ο Μαντόν «δεν έχει νομιμότητα» να κάνει τέτοιες δηλώσεις και ότι ανησυχεί μήπως αυτές αντικατοπτρίζουν τη σκέψη του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο στρατηγός Μαντόν, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του επιτελείου των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων νωρίτερα φέτος, είχε προειδοποιήσει και στο παρελθόν ότι η Γαλλία πρέπει να προετοιμαστεί για ένα «σοκ» με τη Ρωσία τα επόμενα «τρία ή τέσσερα χρόνια», και οι δηλώσεις του συνεχίζουν να προκαλούν διχασμό στην πολιτική σκηνή.

