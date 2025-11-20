Πυκνό χιόνι και ισχυρός παγετός έχουν παραλύσει τις βόρειες περιοχές της Βρετανίας, οδηγώντας στο κλείσιμο δεκάδων σχολείων, κυρίως στη Σκωτία. Σε ορισμένες περιοχές το ύψος του χιονιού φτάνει μέχρι και τα 20 εκατοστά, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις καθημερινές δραστηριότητες.

Πάνω από 90 σχολεία στο Αμπερντινσάιρ δεν λειτούργησαν, ενώ άλλα 22 έκλεισαν στα Χάιλαντς, με τις αρχές να προειδοποιούν για ακόμη δυσμενέστερη συνέχεια.

Οι χιονοπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες σε ορεινά τμήματα της Σκωτίας, όπου το χιόνι αγγίζει τα 20 εκατοστά, ενώ στη βορειοανατολική Αγγλία, ιδίως στα υψίπεδα του Γιορκσάιρ, το ύψος του μπορεί να φτάσει και τα 25 εκατοστά.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία μιλά για υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων, διακοπές ρεύματος και πιθανό αποκλεισμό απομακρυσμένων κοινοτήτων.

ertnews.gr