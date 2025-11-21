Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα το κέντρο του Μπανγκλαντές, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS). Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν, ενώ κτίρια έχουν υποστεί ζημιές σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας Ντάκα.

Δονήσεις έγιναν αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μείζονες ζημιές εκεί, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Κύπρου) κοντά στην πόλη Ναρσινγκντί, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Ντάκα, ανακοίνωσε το USGS, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει πιθανότητα «ο αριθμός των θυμάτων να είναι σημαντικός».

More Footage: A M5.5 earthquake hit near Dhaka, Bangladesh, early Nov 21, felt strongly in Dhaka, Barisal, Comilla, and Kolkata (India). #earthquake #sismo



Damage reported in Dhaka; tremors felt in multiple cities across Bangladesh and eastern India. https://t.co/DNeAPzvP88 pic.twitter.com/TZK7qyOaWO — GeoTechWar (@geotechwar) November 21, 2025

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν λόγο από την πλευρά τους για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί, στην περιφέρεια του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

A 5.7-magnitude #earthquake shook Dhaka and several parts of #Bangladesh this morning, sending residents rushing outdoors as buildings trembled across the capital.

The quake struck at 10:38 am, with its epicentre in Madhabdi under Narsingdi district, according to Meteorologist… pic.twitter.com/tkOPDXkdaN November 21, 2025

Ο σεισμός σημειώθηκε σε ώρα που σημαντικό μέρος του πληθυσμού βρισκόταν στο σπίτι σήμερα, Παρασκευή, ημέρα της εβδομαδιαίας αργίας σ’ αυτή την κυρίως μουσουλμανική χώρα των 170 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στο Μπανγκλαντές σημειώνονται συχνά σεισμικές δονήσεις, όμως ο τελευταίος σημαντικός σεισμός στο έδαφός του χρονολογείται από το 1896.

protothema.gr