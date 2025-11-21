Έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκαν αστυνομικοί στην Τουρκία προκειμένου να συλλάβουν έναν άνδρα τον οποίο αναζητούσαν για τρία χρόνια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera ένας από τους αστυνομικούς εμφανίστηκε ως ντελιβεράς στην πόρτα του διαμερίσματος του καταζητούμενου στο Χατάι.

«Αδερφέ σου έφερα το φαγητό σου» ακούγεται να λέει ο μυστικός αστυνομικός φορώντας κράνος.

Όταν, όμως, η πόρτα άνοιξε, τόσο ο «ντελιβεράς» αστυνομικός όσο και οι συνάδελφοί του έκαναν έφοδο και πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα.

«Ήρεμα, ήρεμα. Μην αντιστέκεσαι» ακούγονται να λένε οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera ο άνδρας που συνελήφθη είχε καταδικαστεί σε 77 χρόνια κάθειρξη για απάτη.

