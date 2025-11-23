Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη παρουσιάζει εκ νέου αυξημένη δραστηριότητα, καθώς από τις 22 Νοεμβρίου καταγράφονται επαναλαμβανόμενες υπερχειλίσεις λάβας που υποδηλώνουν ότι παραμένει σε ενεργή φάση. Τα νέα φαινόμενα ακολουθούν την έκρηξη της 9ης Νοεμβρίου και ενισχύουν την εκτίμηση των γεωλόγων ότι ο τρέχων κύκλος ηφαιστειακής αναταραχής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι επιστήμονες του USGS παρακολουθούν στενά τη συνεχιζόμενη διόγκωση του ηφαιστείου και εκτιμούν ότι ένα ακόμη επεισόδιο εκτόξευσης λάβας — το 37ο στη σειρά — είναι πιθανό να σημειωθεί μεταξύ 23 και 25 Νοεμβρίου. Οι μετρήσεις τους δείχνουν ότι η πίεση στο υπόγειο μαγματικό σύστημα αυξάνεται σταδιακά, στοιχείο που συνήθως προηγείται μιας νέας έκρηξης.

Οι αρχές της Χαβάης παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Παρότι η δραστηριότητα δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε άμεσους κινδύνους για κατοικημένες περιοχές, η συμπεριφορά του Κιλαουέα δείχνει πως το ηφαίστειο διατηρεί υψηλή ενέργεια και μπορεί να παρουσιάσει νέες εκρήξεις ανά πάσα στιγμή.

protothema.gr