Ο Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, ο de facto αρχηγός επιτελείου της Χεζμπολάχ και δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον γενικό γραμματέα Ναΐμ Κασέμ, ήταν ο στόχος της αεροπορικής επίθεσης του Ισραήλ στη νότια Βηρυτό, όπως επιβεβαίωσε την Κυριακή το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η επιδρομή εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης με τη Χεζμπολάχ, με το Ισραήλ να στοχεύει ανώτατα στελέχη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού, «πριν από λίγο, ο IDF έπληξε, στην καρδιά της Βηρυτού, τον αρχηγό επιτελείου της Χεζμπολάχ, ο οποίος ηγείτο των προσπαθειών στρατιωτικής ενίσχυσης και εξοπλισμού της οργάνωσης». Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο Νετανιάχου «έδωσε την εντολή για το πλήγμα κατόπιν εισήγησης του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου».

BREAKING: In a major escalation, Israeli warplanes launch an airstrike targeting the Dahieh district of the Lebanese capital Beirut. pic.twitter.com/EupyvjZjbD November 23, 2025

Το γραφείο του πρωθυπουργού τόνισε ότι «το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να ενεργεί για να πετύχει τους στόχους του, σε οποιοδήποτε μέρος και οποτεδήποτε». Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν ο Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ και ο de facto αρχηγός επιτελείου της οργάνωσης.

Ο IDF επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον «εξέχοντος» μέλους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και έκανε γνωστό ότι θα παράσχει αργότερα αναλυτικές πληροφορίες. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, ο Ταμπαταμπάι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη στρατιωτική δομή της οργάνωσης και στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει ότι «υψηλόβαθμος αξιωματούχος» της ήταν ο στόχος ισραηλινού πλήγματος

Από πλευράς της η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε σήμερα πως ένα «πρόσωπο της αντίστασης» κατά του Ισραήλ βρέθηκε στο στόχαστρο ενός στοχευμένου ισραηλινού πλήγματος εναντίον του προπυργίου της στα νότια προάστια της Βηρυτού, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά του ούτε την κατάσταση της υγείας του.

«Ένας από τους αδελφούς (…) ένα πρόσωπο της αντίστασης», στοχοθετήθηκε, δήλωσε ο Μαχμούτ Κοματί, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, από την περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση, προσθέτοντας πως «τα αποτελέσματα δεν είναι γνωστά». Κατηγόρησε το Ισραήλ, το οποίο επιβεβαίωσε πως επιτέθηκε κατά του αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου της Χαμάς, πως «παραβίασε μια ακόμη κόκκινη γραμμή».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να «παρέμβει αποφασιστικά» προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ο επικεφαλής του λιβανέζικου κράτους ζήτησε «από τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να παρέμβει με σοβαρότητα και αποφασιστικά προκειμένου να μπει ένα τέλος στις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου».

