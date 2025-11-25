Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αποθήκη στο Bridge Road, στην περιοχή Southall του δυτικού Λονδίνου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις Αρχές, στο σημείο επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι το περιστατικό αφορά διώροφο κτίριο με αποθήκη και χώρο λιανικής, το οποίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες κατά περίπου τρία τέταρτα.
Τρεις περιστρεφόμενες σκάλες έχουν αναπτυχθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς από ύψος, καθώς οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.
Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της δυτικής πλευράς της βρετανικής πρωτεύουσας.
Τα συνεργεία παραμένουν στο σημείο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.