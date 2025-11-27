Ασύλληπτη τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ από τη φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών με τουλάχιστον 55 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με τον νεότερο υπολογισμό της πυροσβεστικής, 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημείο, ενώ 4 κατέλήξαν στο νοσοκομείο. Ειδικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ, από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Τρεις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε σχέση με την πυρκαγιά — δύο διευθυντές της εταιρείας που διαχειρίζεται το συγκρότημα και έναν σύμβουλο κατασκευαστικής εταιρείας. Η αστυνομία κατηγόρησε τους τρεις για «βαριά αμέλεια».
Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία λόγω του κατασκευαστικού πλέγματος και των σκαλωσιών από μπαμπού που περιέβαλαν κάθε κτίριο στο πλαίσιο των εργασιών ανακαίνισης.
Μερικά από τα κτίρια του συγκροτήματος, όπου ζούσε ένας μεγάλος πληθυσμός ηλικιωμένων κατοίκων, εξακολουθούν να φλέγονται σε αυτό που φαίνεται να είναι η πιο φονική πυρκαγιά της πόλης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η εξαπλώθηκε σε επτά πύργους στο Wang Fuk Court, ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Τάι Πο που φιλοξενούσε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους με 2.000 διαμερίσματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν ακόμη να κατασβέσουν πύρινες εστίες στο συγκρότημα, το οποίο φιλοξενούσε πάρα πολλούς ηλικιωμένους. Υπάρχει τώρα τεράστια ανησυχία ότι τα κτίρια ενδέχεται να καταρρεύσουν.
Η πυροσβεστική δήλωσε ότι έλαβε αναφορές στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στην περιοχή. Οι προγραμματισμένες τοπικές εκλογές αναβλήθηκαν λόγω πένθους.
