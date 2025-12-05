Δέκα φοιτητές έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε εστιατόριο στην επαρχία Πούνο των Άνδεων, στο νοτιοανατολικό Περού, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η φωτιά ξέσπασε χθες Πέμπτη σε ένα κατάστημα στην πόλη Ουανκανέ, όπου μια ομάδα φοιτητών γιόρταζε γενέθλια. Τα θύματα, ηλικίας 17 έως 23 ετών, βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο του εστιατορίου, ενός κτιρίου από ξύλο και τούβλα, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για έξι νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από την έκρηξη μιας φιάλης αερίου.

@agenciaandina 🎤🔥 Incendio en karaoke deja 10 fallecidos y 3 heridos de gravedad en Puno. Una explosión de gas habría desatado el fuego en un local de Huancané. Las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente. Vecinos intentaron controlar las llamas ante la ausencia de bomberos. 📍El hecho ocurrió mientras se celebraba un cumpleaños. #Emergencia #Puno #Huancané ♬ sonido original – Agencia Andina

Οι κάτοικοι προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες και κουβάδες με νερό.

Οι πυροσβέστες πάντως έφτασαν στο σημείο από τη γειτονική πόλη Χουλιάκα έπειτα από περίπου μία ώρα. Η πόλη Ουανκανέ, με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκων, δεν διαθέτει δική της πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στις απομακρυσμένες περιοχές του Περού, όπου τα κτίρια πολλές φορές δεν τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

protothema.gr