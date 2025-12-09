Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρώπη «αποσυντιθέμενη» και υπό την ηγεσία «αδύναμων» πολιτικών, ασκώντας σκληρή κριτική στους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να στηρίξει Ευρωπαίους ηγέτες που ευθυγραμμίζονται με τη δική του ατζέντα.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν» πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Η κριτική του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους ηγέτες έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν εντεινόμενη ανησυχία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους συμμάχους της στην ρωσική επιθετικότητα. Στην συνέντευξη, ο Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους σχετικά με αυτό το θέμα και δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία.

Ουκρανία

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ισχυρίστηκε ότι είχε προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που άρεσε σε ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά που ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν είχε ακόμη εξετάσει. «Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε» είπε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και συνέχισε να εκφράζει την αντίθεσή του στην παραχώρηση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του:

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος: «Μιλάνε, αλλά δεν παράγουν αποτελέσματα, και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα». Σε μια νέα πρόκληση προς τον Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται πολιτικά αποδυναμωμένος στην Ουκρανία λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, ο Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές.

«Δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια. Είδα να συμβαίνει αυτό και είπα, ουάου, θα προκαλέσουν προβλήματα εδώ. Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά. Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Παράλληλα τόνισε πως ο «Πούτιν δεν είχε κανένα σεβασμό για τον Μπάιντεν και δεν έχει κανένα σεβασμό για τον Ζελένσκι, δεν του άρεσε ο Ζελένσκι. Πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι μισούν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ, ξέρετε. Και είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να προσπαθήσουν να κάνουν μια συμφωνία. Εγώ… Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους… Κάνω συμφωνίες. Αυτή είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι ότι το επίπεδο μίσους μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο».

Λατινική Αμερική

Παρόλο που δήλωσε ότι επιδιώκει μια ειρηνευτική ατζέντα στο εξωτερικό, ο Τραμπ είπε ότι ενδέχεται να διευρύνει περαιτέρω τις στρατιωτικές ενέργειες που έχει αναλάβει η κυβέρνησή του στη Λατινική Αμερική εναντίον στόχων που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών. Ο Τραμπ έχει αναπτύξει μια τεράστια στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική για να χτυπήσει τους φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών και να ασκήσει πίεση στο αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας.

Στην συνέντευξη, αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ανατρέψει τον Μαδούρο, τον οποίο ο Τραμπ κατηγορεί για την εξαγωγή ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένοι ηγέτες της αμερικανικής δεξιάς έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι μια χερσαία εισβολή στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή για τους συντηρητικούς που τον ψήφισαν, εν μέρει για να τερματίσει τους πολέμους στο εξωτερικό.

«Δεν θέλω να το αποκλείσω ή να το επιβεβαιώσω. Δεν μιλάω για αυτό» είπε ο Τραμπ σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να σας μιλήσω για τη στρατιωτική στρατηγική».

Ωστόσο, δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας εναντίον στόχων σε άλλες χώρες όπου το εμπόριο ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα ενεργό, όπως το Μεξικό και η Κολομβία. «Φυσικά, θα το έκανα», είπε.

