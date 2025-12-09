Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε εκλογές μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες. Ο Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους να παράσχουν εγγυήσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, σε μια περίοδο που η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συνθήκες πολέμου.

«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό».

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους βουλευτές να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέπουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής κατάστασης.

