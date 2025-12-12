Νέο υλικό από τα προσωπικά αρχεία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Οι περισσότερες από τις 19 φωτογραφίες είναι ενσταντανέ με τον Επστάιν και τους διάσημους φίλους του. Ξεχωρίζουν ο Γούντι Άλεν, ο άλλοτε σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Ρίτσαρτντ Μπράνσον της Virgin και ο Μπιλ Γκέιτς.

Μια από τις φωτογραφίες δείχνει ένα μπολ με προφυλακτικά που έχουν το πρόσωπο του Τραμπ. Υπάρχει μια πινακίδα που γράφει «Προφυλακτικό Τραμπ 4,50 δολάρια» ενώ στη συσκευασία τους γράφουν «Είμαι τεραααάστιος!». Μια άλλη εικόνα δείχνει τον Τραμπ με έξι γυναίκες με γιρλάντες, των οποίων τα πρόσωπα είχαν καλυφθεί από την επιτροπή.

Ήταν από καιρό γνωστό ότι ο Επστάιν είχε φιλικές σχέσεις με όλα αυτά τα πρόσωπα, οι φωτογραφίες δίνουν μια νέα διάσταση στις σχέσεις του μαζί τους.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Βλέπουμε ακόμη τον Στιβ Μπάνον και τον Επστάιν να φωτογραφίζονται σε έναν καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Επστάιν, τη Γκισλέιν Μάξγουελ και ένα άλλο ζευγάρι, και τον Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ Λάρι Σάμμερς και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόβιτς εμφανίζονται και αυτοί σε φωτογραφίες.

