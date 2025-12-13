Νεκρός στο διαμέρισμά του βρέθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Πίτερ Γκριν, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Pulp Fiction» και «The Mask», όπως επιβεβαίωσε ο επί χρόνια μάνατζέρ του στην εφημερίδα The New York Post. Ο Γκριν, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 1990 ενσαρκώνοντας συχνά σκοτεινούς και βίαιους χαρακτήρες, ήταν 60 ετών.

Ο Πίτερ Γκριν ξεχώρισε στο Χόλιγουντ μέσα από χαρακτηριστικούς ρόλους «κακών», αφήνοντας το στίγμα του σε δημοφιλείς κινηματογραφικές παραγωγές της εποχής, ενώ η καριέρα του σημαδεύτηκε και από προσωπικές δυσκολίες.

Ο ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη στις 3:25 μ.μ. την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου, σύμφωνα με την αστυνομία και τον Γκρεγκ Έντουαρντς, μάνατζέρ του για περισσότερα από 10 χρόνια. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου θα καθοριστούν από τον ιατροδικαστή.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», είπε ο Έντουαρντς. «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν τεράστια. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος». Ο εκπρόσωπός του, συντετριμμένος, δήλωσε ότι ο Γκριν, που είχε εμφανιστεί επίσης στους «The Usual Suspects», επρόκειτο να ξεκινήσει γυρίσματα τον Ιανουάριο με τον Μίκι Ρουρκ σε ένα ανεξάρτητο θρίλερ με τίτλο «Mascots».

Ο Έντουαρντς σημείωσε ότι, παρότι ο πελάτης του είχε τη φήμη πως ήταν δύσκολος στη συνεργασία, ήταν τελειομανής, έδινε τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε δουλειά και ήθελε η ερμηνεία του να είναι απλώς «σωστή». «Δούλεψε με τόσους καταπληκτικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες», είπε προσθέτοντας ότι η ερμηνεία του ως αμείλικτου μαφιόζου Ντόριαν Ταϊρέλ απέναντι στον Τζιμ Κάρεϊ και την Κάμερον Ντίαζ στο «The Mask» ήταν «αναμφισβήτητα ο καλύτερος ρόλος του». «Πάλεψε με τους δαίμονές του, αλλά τους ξεπέρασε», τόνισε.

Ο Γκριν που καταγόταν από το Μόντκλερ του Νιου Τζέρσεϊ, το έσκασε από το σπίτι του στα 15 και έζησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου στράφηκε στη χρήση ναρκωτικών και αργότερα στη διακίνηση, όπως είχε πει στο περιοδικό Premier το 1996.

Μετά από απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο του 1996, ζήτησε θεραπεία για τους εθισμούς του. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε ορισμένα από τα πιο αγαπημένα κλασικά φιλμ του Χόλιγουντ, μεταξύ άλλων ως ο Ζεντ, ο σαδιστής φύλακας ασφαλείας και κατά συρροή δολοφόνος στο «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο . Με περίπου 95 συμμετοχές στο ενεργητικό του, ο Γκριν πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» και «Training Day».

