Σοβαρό περιστατικό αεροπορικής ασφάλειας σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν πτήση της JetBlue από το Κουρασάο με προορισμό τη Νέα Υόρκη υποχρεώθηκε να διακόψει αιφνιδίως την άνοδό της, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα της επικοινωνίας του πιλότου με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ο κυβερνήτης της JetBlue ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παραλίγο να είχαμε σύγκρουση στον αέρα εδώ πάνω». Όπως είπε, το στρατιωτικό αεροσκάφος «πέρασε απευθείας μέσα από τη διαδρομή της πτήσης μας» και πρόσθεσε με έντονο ύφος ότι «δεν είχαν ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη τους, είναι εξωφρενικό».

Το περιστατικό αφορούσε την πτήση 1112 της JetBlue, η οποία είχε απογειωθεί από το Κουρασάο, μικρό κράτος της Καραϊβικής ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, με προορισμό το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. Το συμβάν σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο αμερικανικός στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα εναντίον υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τον Guardian, σε νεότερη επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ο πιλότος περιέγραψε με περισσότερες λεπτομέρειες το περιστατικό: «Πέρασε ακριβώς μπροστά μας, σε απόσταση μικρότερη των πέντε μιλίων – ίσως δύο ή τριών μιλίων – και επρόκειτο για αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ίδιο ύψος με εμάς. Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε την άνοδο». Ο κυβερνήτης πρόσθεσε ότι το στρατιωτικό αεροπλάνο κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Ο εκπρόσωπος της JetBlue, Ντέρεκ Ντομπρόφσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι η εταιρεία έχει ήδη αναφέρει το περιστατικό στις ομοσπονδιακές Αρχές και θα συνεργαστεί πλήρως σε οποιαδήποτε έρευνα διεξαχθεί. «Τα μέλη του πληρώματός μας είναι εκπαιδευμένα να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε κάθε είδους πτητική κατάσταση και εκτιμούμε το γεγονός ότι ενήργησαν άμεσα και ενημέρωσαν τη διοίκηση της εταιρείας», ανέφερε.

Το Πεντάγωνο, από την πλευρά του, παρέπεμψε το Associated Press στην Πολεμική Αεροπορία για επίσημο σχόλιο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση σε σχετικό αίτημα.

