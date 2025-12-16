Σε 17 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκαν χθες, Δευτέρα, από δικαστήριο της Λίμα τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τον βασανισμό και τον βιασμό διεμφυλικής γυναίκας μέσα σε αστυνομικό τμήμα το 2008, υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο Περού όσο και διεθνώς.

Το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΔΑΔ) είχε καταδικάσει το 2020 το Περού για τη βάρβαρη μεταχείριση που υπέστη η Ασούλ Ρόχας, τότε 34 ετών, στο αστυνομικό τμήμα Κάσα Γκράντε, στο βόρειο τμήμα του Περού. Αστυνομικοί επιτέθηκαν στη διεμφυλική γυναίκα απλούστατα επειδή «ανήκε στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ», είχε τονίσει το ΔΔΑΔ.

Δυο χρόνια αργότερα, η περουβιανή κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη από το θύμα.

Κατόπιν διαταγής του ΔΔΑΔ, το Περού συνέχισε την έρευνα σε βάρος των αστυνομικών, που παρέμεναν μολαταύτα ελεύθεροι.

Η ετυμηγορία αναγνώστηκε στην τελευταία ακροαματική διαδικασία της δίκης που είχε αρχίσει τον Ιανουάριο και μεταδιδόταν απευθείας από την τηλεόραση της δικαστικής εξουσίας.

Οι αστυνομικοί Ντίνο Πόνσε, Λουίς Κίσπε και Χουάν Λεόν καταδικάστηκαν να εκτίσουν 17 χρόνια κάθειρξη και το δικαστήριο διέταξε την άμεση φυλάκισή τους.

Η περουβιανή εισαγγελία επισήμανε πως υπέβαλαν το θύμα «σε σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση και βιασμό».

